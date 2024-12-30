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Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву - 30.12.2024, ПРАЙМ
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:04+0300
2024-12-30T12:04+0300
замороженные российские активы
кая каллас
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. "Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью изданию Welt. Как отметила Каллас, хотя дискуссии о возможном завершении конфликта важны, сейчас основное внимание нужно уделено тому, чтобы помочь Киеву занять позицию силы. "Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - сказала она. Также Каллас призвала страны Евросоюза инвестировать больше денег в оборону. "Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - подчеркнула она. После начала спецоперации Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку активов России в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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замороженные российские активы, кая каллас, ес, украина
замороженные российские активы, Кая Каллас, ЕС, УКРАИНА
12:04 30.12.2024
 
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву

Глава дипломатии ЕС призвала использовать замороженные активы России для помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины.
"Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью изданию Welt.
Как отметила Каллас, хотя дискуссии о возможном завершении конфликта важны, сейчас основное внимание нужно уделено тому, чтобы помочь Киеву занять позицию силы.
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"Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - сказала она.
Также Каллас призвала страны Евросоюза инвестировать больше денег в оборону.
"Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - подчеркнула она.
После начала спецоперации Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России не раз называли заморозку активов России в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
замороженные российские активыКая КалласЕСУКРАИНА
 
 
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