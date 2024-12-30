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Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву - 30.12.2024, ПРАЙМ
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:04+0300
2024-12-30T12:04+0300
2024-12-30T12:04+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. "Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью изданию Welt. Как отметила Каллас, хотя дискуссии о возможном завершении конфликта важны, сейчас основное внимание нужно уделено тому, чтобы помочь Киеву занять позицию силы. "Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - сказала она. Также Каллас призвала страны Евросоюза инвестировать больше денег в оборону. "Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - подчеркнула она. После начала спецоперации Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку активов России в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20241227/aktivy-853886698.html
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замороженные российские активы, кая каллас, ес, украина
замороженные российские активы, Кая Каллас, ЕС, УКРАИНА
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
Глава дипломатии ЕС призвала использовать замороженные активы России для помощи Украине
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины.
"Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью изданию Welt.
Как отметила Каллас, хотя дискуссии о возможном завершении конфликта важны, сейчас основное внимание нужно уделено тому, чтобы помочь Киеву занять позицию силы.
Нечего терять. Запад все ближе к замороженным активам России
"Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - сказала она.
Также Каллас призвала страны Евросоюза инвестировать больше денег в оборону.
"Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - подчеркнула она.
После начала спецоперации Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России не раз называли заморозку активов России в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.