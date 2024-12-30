https://1prime.ru/20241230/kallas-853958942.html

Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву

Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву - 30.12.2024, ПРАЙМ

Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:04+0300

2024-12-30T12:04+0300

2024-12-30T12:04+0300

замороженные российские активы

кая каллас

ес

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала использовать некоторые из замороженных российских активов для поддержки Украины. "Мы должны обсудить, как некоторые из замороженных (российских) активов могут быть использованы, чтобы усилить Украину", - сказала она в интервью изданию Welt. Как отметила Каллас, хотя дискуссии о возможном завершении конфликта важны, сейчас основное внимание нужно уделено тому, чтобы помочь Киеву занять позицию силы. "Сегодняшняя мощь Украины на поле боя подготовит почву для будущих переговоров", - сказала она. Также Каллас призвала страны Евросоюза инвестировать больше денег в оборону. "Чтобы наши страны оставались в безопасности, Европа должна больше инвестировать в оборону и взять на себя большую ответственность", - подчеркнула она. После начала спецоперации Евросоюз и страны "большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку активов России в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20241227/aktivy-853886698.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, кая каллас, ес, украина