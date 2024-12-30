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"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии - 30.12.2024, ПРАЙМ
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"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии
"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии
Президент Хорватии Зоран Миланович, который можно считать "симпатизирующим Кремлю", одержал победу в первом туре президентских выборов, пишет американское... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T16:28+0300
2024-12-30T16:28+0300
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Хорватии Зоран Миланович, который можно считать "симпатизирующим Кремлю", одержал победу в первом туре президентских выборов, пишет американское информагентство Bloomberg.По итогам первого тура, прошедшего в воскресенье, 29 декабря, Миланович набрал 49,1% голосов и проходит во второй тур, где его соперником станет бывший министр науки Драган Приморац, получивший 19,4% голосов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Миланович выступает против расширения НАТО и осуждает военную помощь Украине. Он стремится к политическому единству и борьбе с коррупцией.Миланович осудил военную помощь Украине как "глубоко безнравственный" путь, ведущий к конфликту с Россией."Победа Милановича пополнит ширящийся список побед восточноевропейских политиков, симпатизирующих Кремлю", — утверждается в публикации.При этом возможный второй срок будет означать то, что продлится непростое сосуществование Милановича с его политическим оппонентом — премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину и выиграл третий срок в апреле.Миланович стал президентом Хорватии в 2020 году, а до этого был премьер-министром. Как отмечается в статье, он "превратился из левоцентристского премьера при правительстве социал-демократов в популиста, снискавшего скандальную популярность своей манерой оскорблять соперников".Кроме того, при Милановиче Хорватия стала членом Европейского союза.Миланович объявил о борьбе с коррупцией, что стало главной темой его кампании. С 2016 года около десятка министров покинули свои посты из-за обвинений во взяточничестве. Последний из них, бывший министр здравоохранения, был арестован в ноябре по подозрению в злоупотреблении служебным положением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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хорватия, ес, россия, сша
ХОРВАТИЯ, ЕС, РОССИЯ, США
16:28 30.12.2024
 
"Симпатизирующий Кремлю". В США оценили итоги выборов в Хорватии

Bloomberg: Миланович победил в первом туре выборов президента Хорватии

© fotolia.com / Dario BajurinФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© fotolia.com / Dario Bajurin
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент Хорватии Зоран Миланович, который можно считать "симпатизирующим Кремлю", одержал победу в первом туре президентских выборов, пишет американское информагентство Bloomberg.
По итогам первого тура, прошедшего в воскресенье, 29 декабря, Миланович набрал 49,1% голосов и проходит во второй тур, где его соперником станет бывший министр науки Драган Приморац, получивший 19,4% голосов.
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Как отмечается, Миланович выступает против расширения НАТО и осуждает военную помощь Украине. Он стремится к политическому единству и борьбе с коррупцией.
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Вчера, 16:56
Миланович осудил военную помощь Украине как "глубоко безнравственный" путь, ведущий к конфликту с Россией.
"Победа Милановича пополнит ширящийся список побед восточноевропейских политиков, симпатизирующих Кремлю", — утверждается в публикации.
При этом возможный второй срок будет означать то, что продлится непростое сосуществование Милановича с его политическим оппонентом — премьер-министром Андреем Пленковичем, который поддерживает Украину и выиграл третий срок в апреле.
Миланович стал президентом Хорватии в 2020 году, а до этого был премьер-министром. Как отмечается в статье, он "превратился из левоцентристского премьера при правительстве социал-демократов в популиста, снискавшего скандальную популярность своей манерой оскорблять соперников".
Кроме того, при Милановиче Хорватия стала членом Европейского союза.
Миланович объявил о борьбе с коррупцией, что стало главной темой его кампании. С 2016 года около десятка министров покинули свои посты из-за обвинений во взяточничестве. Последний из них, бывший министр здравоохранения, был арестован в ноябре по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ХОРВАТИЯЕСРОССИЯСША
 
 
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