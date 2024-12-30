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"Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink - 30.12.2024, ПРАЙМ
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"Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink
"Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink
Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:23+0300
2024-12-30T15:23+0300
украина
starlink
киевстар
спутниковая связь
сотовая связь
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения. "Мы подписали соглашение со Starlink и начинаем внедрять спутниковую связь Direct to Cell в Украине. Инновационная услуга Direct to Cell обеспечит мобильную связь даже когда: нет света, вы находитесь в отдаленном уголке страны, у всех рядом "не ловит". Сейчас мы начинаем этот масштабный проект, однако до конца 2025 года планируем поделиться первыми результатами", - говорится в сообщении, опубликованном компанией "Киевстар".На Украине регулярно вводят графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://1prime.ru/20241203/starlink--853291990.html
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украина, starlink, киевстар, спутниковая связь, сотовая связь
УКРАИНА, Starlink, Киевстар, спутниковая связь, сотовая связь
15:23 30.12.2024
 
"Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink

Украинский оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со Starlink

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Украинский сотовый оператор "Киевстар" заявил о подписании соглашения со спутниковой сетью Starlink для обеспечения связи даже при отсутствии электроснабжения.
"Мы подписали соглашение со Starlink и начинаем внедрять спутниковую связь Direct to Cell в Украине. Инновационная услуга Direct to Cell обеспечит мобильную связь даже когда: нет света, вы находитесь в отдаленном уголке страны, у всех рядом "не ловит". Сейчас мы начинаем этот масштабный проект, однако до конца 2025 года планируем поделиться первыми результатами", - говорится в сообщении, опубликованном компанией "Киевстар".
На Украине регулярно вводят графики отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ
3 декабря, 13:40
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
 
УКРАИНАStarlinkКиевстарспутниковая связьсотовая связь
 
 
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