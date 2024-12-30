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Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области

Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области - 30.12.2024, ПРАЙМ

Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области

Украинские войска в очередной раз нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:08+0300

2024-12-30T21:08+0300

2024-12-30T21:18+0300

происшествия

россия

александр хинштейн

всу

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Украинские войска в очередной раз нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он отметил, что данные о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступали.Хинштейн также сообщил, что на месте работают аварийные и коммунальные службы.

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россия, александр хинштейн, всу