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Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области
Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области - 30.12.2024, ПРАЙМ
Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области
Украинские войска в очередной раз нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T21:08+0300
2024-12-30T21:08+0300
2024-12-30T21:18+0300
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Украинские войска в очередной раз нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Он отметил, что данные о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступали.Хинштейн также сообщил, что на месте работают аварийные и коммунальные службы.
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россия, александр хинштейн, всу
Происшествия, РОССИЯ, Александр Хинштейн, ВСУ
Украинские войска нанесли удар по Льгову в Курской области
Хинштейн: Киев в очередной раз нанес удар по Льгову в Курской области
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Украинские войска в очередной раз нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.
Он отметил, что данные о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступали.
Хинштейн также сообщил, что на месте работают аварийные и коммунальные службы.
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