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Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония

Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония - 30.12.2024, ПРАЙМ

Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония

Американский бизнесмен, основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск полагает, что планета Марс после колонизации должна управляться по принципу прямой... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T08:47+0300

2024-12-30T08:47+0300

2024-12-30T08:47+0300

илон маск

марс

космос

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск полагает, что планета Марс после колонизации должна управляться по принципу прямой демократии. "Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", - ответил Маск на вопрос пользователя социальной сети Х, каким образом будет управляться Марс. Миллиардер допустил, что непилотируемые космические корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, а пилотируемые миссии Starship могут отправиться на Красную планету в ближайшие четыре года. Маск в сентябре заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.

https://1prime.ru/20241116/spacex-852860484.html

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илон маск, марс, космос