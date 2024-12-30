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Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония
Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония - 30.12.2024, ПРАЙМ
Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония
Американский бизнесмен, основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск полагает, что планета Марс после колонизации должна управляться по принципу прямой... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:47+0300
2024-12-30T08:47+0300
илон маск
марс
космос
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск полагает, что планета Марс после колонизации должна управляться по принципу прямой демократии. "Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", - ответил Маск на вопрос пользователя социальной сети Х, каким образом будет управляться Марс. Миллиардер допустил, что непилотируемые космические корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, а пилотируемые миссии Starship могут отправиться на Красную планету в ближайшие четыре года. Маск в сентябре заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
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илон маск, марс, космос
Илон Маск, Марс, космос
08:47 30.12.2024
 
Маск рассказал, как должна управляться марсианская колония

Маск считает, что после колонизации на Марсе должна быть прямая демократия

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен, основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск полагает, что планета Марс после колонизации должна управляться по принципу прямой демократии.
"Марсиане решат, какое у них будет управление. Я рекомендую не представительную, а прямую демократию", - ответил Маск на вопрос пользователя социальной сети Х, каким образом будет управляться Марс.
Миллиардер допустил, что непилотируемые космические корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, а пилотируемые миссии Starship могут отправиться на Красную планету в ближайшие четыре года.
Маск в сентябре заявил, что человечество должно освоить межзвёздные перелёты, в противном случае в будущем оно может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения Земли с астероидом.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
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