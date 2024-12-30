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Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT

Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT - 30.12.2024, ПРАЙМ

Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT

Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:32+0300

2024-12-30T17:32+0300

2024-12-30T17:32+0300

сша

илон маск

дональд трамп

демократическая партия сша

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times. Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. "Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации. Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона". Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.

https://1prime.ru/20241229/medvedev-853950356.html

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сша, илон маск, дональд трамп, демократическая партия сша