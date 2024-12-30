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Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT
Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT - 30.12.2024, ПРАЙМ
Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT
Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:32+0300
2024-12-30T17:32+0300
сша
илон маск
дональд трамп
демократическая партия сша
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times. Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов. "Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации. Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона". Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
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сша, илон маск, дональд трамп, демократическая партия сша
США, Илон Маск, Дональд Трамп, Демократическая партия США
17:32 30.12.2024
 
Демократы поддерживают Маска в сокращении бюджетных расходов, пишет FT

FT: Демократическая партия США поддерживает Маска в сокращении бюджетных расходов страны

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Демократическая партия США поддерживает американского предпринимателя Илона Маска в его стремлении сократить бюджетные расходы, сообщает британская газета Financial Times.
Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства предприниматель Вивек Рамасвами и Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) - ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.
"Миссия Илона Маска по резкому сокращению федеральных расходов США для Дональда Трампа завоевывает неожиданную аудиторию в Вашингтоне - демократов, которые видят шанс на урезание расходов на оборону и бюрократию. Высокопоставленные политики, включая сенаторов Берни Сандерса и Джона Феттермана, а также растущее число членов палаты представителей от Демократической партии, выражают поддержку некоторым частям кампании Маска по государственной эффективности, которые включают в себя обещание сократить годовые расходы на 2 триллиона долларов", - говорится в публикации.
Демократ от Калифонии Ро Ханна в комментарии изданию заявил, что оборонные подрядчики "слишком долго обдирают американцев", и работа с Маском позволит "обуздать расточительные траты Пентагона".
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Вчера, 15:25
Ранее Маск предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
 
СШАИлон МаскДональд ТрампДемократическая партия США
 
 
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