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Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута

Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута - 30.12.2024, ПРАЙМ

Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута

Участок берега длиной в семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очистили. Об этом сообщили | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:47+0300

2024-12-30T21:47+0300

2024-12-30T21:47+0300

происшествия

россия

кубань

загрязнение

мазут

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КРАСНОДАР, 30 дек – ПРАЙМ. Участок берега длиной в семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очистили. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Накануне в Темрюкском районе были найдены новые выбросы мазута на семи километрах берега. В результате подлежащая уборке протяженность береговой полосы возросла до 61 километра. По данным регионального оперштаба, семь километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря. Отмечается, что вечером 30 декабря участвовавшие в сборе загрязненного грунта на этой территории сообщили, что завершили работы на всем данном участке. При этом с территорий Темрюкского района за сутки на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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россия, кубань, загрязнение, мазут