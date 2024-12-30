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Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута
Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута - 30.12.2024, ПРАЙМ
Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута
Участок берега длиной в семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очистили. Об этом сообщили | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T21:47+0300
2024-12-30T21:47+0300
происшествия
россия
кубань
загрязнение
мазут
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КРАСНОДАР, 30 дек – ПРАЙМ. Участок берега длиной в семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очистили. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Накануне в Темрюкском районе были найдены новые выбросы мазута на семи километрах берега. В результате подлежащая уборке протяженность береговой полосы возросла до 61 километра. По данным регионального оперштаба, семь километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря. Отмечается, что вечером 30 декабря участвовавшие в сборе загрязненного грунта на этой территории сообщили, что завершили работы на всем данном участке. При этом с территорий Темрюкского района за сутки на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, кубань, загрязнение, мазут
Происшествия, РОССИЯ, КУБАНЬ, загрязнение, МАЗУТ
21:47 30.12.2024
 
Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута

Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от новых выбросов мазута

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 30 дек – ПРАЙМ. Участок берега длиной в семь километров в Темрюкском районе Кубани, где в воскресенье были обнаружены новые выбросы мазута, полностью очистили. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Накануне в Темрюкском районе были найдены новые выбросы мазута на семи километрах берега. В результате подлежащая уборке протяженность береговой полосы возросла до 61 километра.
По данным регионального оперштаба, семь километров берега Темрюкского района от мыса Тузла в сторону мыса Панагия полностью очищены от фрагментов мазута, которые обнаружили 28 декабря.
Отмечается, что вечером 30 декабря участвовавшие в сборе загрязненного грунта на этой территории сообщили, что завершили работы на всем данном участке. При этом с территорий Темрюкского района за сутки на специализированное предприятие по утилизации отправили 40 тонн замазученного грунта.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияРОССИЯКУБАНЬзагрязнениеМАЗУТ
 
 
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