Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья - 30.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241230/moldaviya-853961140.html
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья - 30.12.2024, ПРАЙМ
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T13:48+0300
2024-12-30T13:48+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d0c6d120133b67dfe190ab3cae39331.jpg
КИШИНЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья в условиях энергокризиса. Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Сегодня я обсудила энергетическую ситуацию в стране с премьер-министром Дорином Речаном, спикером парламента Игорем Гросу и вице-премьером Олегом Серебряном… На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии. Для левобережья правительство совместно с партнерами по развитию подготовило план оказания гуманитарной помощи нашим гражданам", - написала Санду в соцсетях.По ее словам, два года назад "Газпром" якобы прекратил выполнение своих договорных обязательств перед потребителями правого берега, а теперь он объявил о прекращении поставок газа и на левый берег. Санду обвинила Москву в попытках "дестабилизировать ситуацию, повлиять на парламентские выборы 2025" года и подорвать европейский путь Молдавии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://1prime.ru/20241223/sandu-853791740.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_578b0e4a4553f18da079956082d3c35e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, приднестровье, газ, электроэнергия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, электроэнергия
13:48 30.12.2024
 
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья

Санду заявила о плане оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья в условиях энергокризиса.
Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа.
"Сегодня я обсудила энергетическую ситуацию в стране с премьер-министром Дорином Речаном, спикером парламента Игорем Гросу и вице-премьером Олегом Серебряном… На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии. Для левобережья правительство совместно с партнерами по развитию подготовило план оказания гуманитарной помощи нашим гражданам", - написала Санду в соцсетях.
Майя Санду
СВР: Санду пригрозила "отыграться" на Приднестровье из-за газа из России
23 декабря, 09:44
По ее словам, два года назад "Газпром" якобы прекратил выполнение своих договорных обязательств перед потребителями правого берега, а теперь он объявил о прекращении поставок газа и на левый берег. Санду обвинила Москву в попытках "дестабилизировать ситуацию, повлиять на парламентские выборы 2025" года и подорвать европейский путь Молдавии.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала