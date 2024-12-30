https://1prime.ru/20241230/moldaviya-853961140.html

Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья

Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья - 30.12.2024, ПРАЙМ

Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T13:48+0300

2024-12-30T13:48+0300

2024-12-30T13:48+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

газ

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев вместе с международными партнерами подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья в условиях энергокризиса. Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Сегодня я обсудила энергетическую ситуацию в стране с премьер-министром Дорином Речаном, спикером парламента Игорем Гросу и вице-премьером Олегом Серебряном… На правом берегу мы обеспечены природным газом на отопительный сезон и принимаем все меры для бесперебойной подачи электроэнергии. Для левобережья правительство совместно с партнерами по развитию подготовило план оказания гуманитарной помощи нашим гражданам", - написала Санду в соцсетях.По ее словам, два года назад "Газпром" якобы прекратил выполнение своих договорных обязательств перед потребителями правого берега, а теперь он объявил о прекращении поставок газа и на левый берег. Санду обвинила Москву в попытках "дестабилизировать ситуацию, повлиять на парламентские выборы 2025" года и подорвать европейский путь Молдавии. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не пытается и вряд ли имеет возможности влиять на электоральные процессы в Молдавии. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://1prime.ru/20241223/sandu-853791740.html

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молдавия, приднестровье, газ, электроэнергия