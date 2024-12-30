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Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию

Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию - 30.12.2024, ПРАЙМ

Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию

Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, прекратит с 1 января поставки электроэнергии на правый берег Днестра в Молдавию, заявил в... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T17:56+0300

2024-12-30T17:56+0300

2024-12-30T17:56+0300

энергетика

молдавия

приднестровье

energocom

молдавская грэс

поставки электроэнергии

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КИШИНЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, прекратит с 1 января поставки электроэнергии на правый берег Днестра в Молдавию, заявил в понедельник в эфире общественного радио "Молдова 1" советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов. "Контракт с ГРЭС не был продлён. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра", - сказал Бынзарь. Он подчеркнул, что для покрытия дефицита электроэнергии компания Energocom заключила контракты с местными производителями энергии, использующими солнечные панели и ветряные турбины, а также планирует дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем. "Energocom активно сотрудничает с национальными и международными партнёрами. Также компания планирует компенсировать дефицит, используя нераспределённые мощности на границе с ЕС и Украиной, из которых 15% (315 МВт) зарезервированы для Молдовы", - добавил Бынзарь. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, приднестровье, energocom, молдавская грэс, поставки электроэнергии