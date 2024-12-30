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"Молдовагаз" оптимизирует потребление энергоресурсов из-за режима ЧП

"Молдовагаз" оптимизирует потребление энергоресурсов из-за режима ЧП - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Молдовагаз" оптимизирует потребление энергоресурсов из-за режима ЧП

"Молдовагаз" оптимизирует потребление энергоресурсов подконтрольными предприятиями, объекты ключевой инфраструктуры обеспечат генераторами, сообщил врио главы... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T14:22+0300

2024-12-30T14:22+0300

2024-12-30T14:22+0300

молдавия

молдовагаз

энергоресурсы

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КИШИНЕВ, 30 дек - ПРАЙМ. "Молдовагаз" оптимизирует потребление энергоресурсов подконтрольными предприятиями, объекты ключевой инфраструктуры обеспечат генераторами, сообщил врио главы компании Вадим Чебан. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Потребление энергоресурсов предприятиями группы компаний "Молдовагаз" будет оптимизировано, а объекты критической газовой инфраструктуры обеспечат альтернативными источниками электроэнергии, в первую очередь, генераторами. Эти вопросы были рассмотрены в рамках рабочего заседания руководства АО "Молдовагаз", а также представителей газотранспортного, газораспределительных и других предприятий в контексте введенного режима ЧП в сфере энергетики", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, участники заседания также обсудили организацию деятельности предприятий группы "Молдовагаз" с целью обеспечения потребителей бесперебойными поставками газа в условиях ЧП, а также взаимодействие предприятий газовой отрасли с центральными и местными органами власти. Чебан заверил, что "Молдовагаз" справится с ситуацией. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

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молдавия, молдовагаз, энергоресурсы