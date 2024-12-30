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Названы работники, которые получат надбавки к зарплате в 2025 году

Названы работники, которые получат надбавки к зарплате в 2025 году - 30.12.2024, ПРАЙМ

Названы работники, которые получат надбавки к зарплате в 2025 году

Помимо общих индексаций, дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате получат работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T02:02+0300

2024-12-30T02:02+0300

2024-12-30T02:02+0300

общество

финансы

людмила иванова-швец

рэу им. г.в.плеханова

надбавки

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Помимо общих индексаций, дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате получат работники федеральных учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее постановление правительства вступает в силу в 2025 году, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.По ее словам, доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать работников на более эффективную деятельность. Надбавки полагаются сотрудникам, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет.Местонахождение и юридический адрес компании значения не имеют - если московская компания нанимает работника на севере, она обязана платить ему надбавку.Выплаты будут начисляться работнику в процентах к окладу в зависимости от фонда оплаты труда отдельного учреждения. При этом работодатели могут устанавливать еще и дополнительные выплаты. Часть компаний выплачивают дополнительные средства к отпуску, дополнительные средства к медицинскому обслуживанию и прочее, рассказала экономист.

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общество , финансы, людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова, надбавки