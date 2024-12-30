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Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления
Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления - 30.12.2024, ПРАЙМ
Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления
Херсонская область в текущем году на 200% увеличила собственные налоговые поступления, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:03+0300
2024-12-30T15:03+0300
экономика
россия
херсонская область
налоговые поступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Херсонская область в текущем году на 200% увеличила собственные налоговые поступления, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Очень важным достижением стало увеличение собственных налоговых поступлений - более чем на 200%. Область пока еще остается дотационной, однако доля своих доходов уже существенна. И - самое главное - этот процесс идет по нарастающей. Бизнес выходит из тени", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область, налоговые поступления
Экономика, РОССИЯ, Херсонская область, налоговые поступления
15:03 30.12.2024
 
Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления

Сальдо: Херсонская область увеличила собственные налоговые поступления на 200%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Херсонская область в текущем году на 200% увеличила собственные налоговые поступления, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Очень важным достижением стало увеличение собственных налоговых поступлений - более чем на 200%. Область пока еще остается дотационной, однако доля своих доходов уже существенна. И - самое главное - этот процесс идет по нарастающей. Бизнес выходит из тени", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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