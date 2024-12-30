https://1prime.ru/20241230/naselenie-853963465.html

Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году

Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году - 30.12.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году

Население Земли увеличилось на 81,6 миллиона человек к концу 2024 года и составляет 8,156 миллиарда человек, свидетельствуют данные из отчета Немецкого фонда... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:12+0300

2024-12-30T15:12+0300

2024-12-30T15:12+0300

население земли

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Население Земли увеличилось на 81,6 миллиона человек к концу 2024 года и составляет 8,156 миллиарда человек, свидетельствуют данные из отчета Немецкого фонда мирового населения (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW). "Естественный прирост в настоящее время составляет 0,9%", - сообщается в пресс-релизе DSW. По оценкам ООН, через 12 лет население Земли может превысить 9 миллиардов человек. Основной рост населения приходится на африканский континент, население которого, как ожидается, увеличится более чем вдвое в ближайшие два десятилетия. "Хотя абсолютная численность людей продолжает расти, увеличение происходит все медленнее и медленнее. Снижение уровня рождаемости уже охватило почти все регионы мира за последние десятилетия. В настоящее время на одну женщину во всем мире приходится рождение в среднем 2,2 ребенка", - отмечает фонд. Как ожидается, к середине 2080-х годов население планеты достигнет своего пика в десять миллиардов человек. После этого, согласно прогнозам, сокращение числа рождений и рост числа смертей приведут к тому, что население мира не только состарится, но и начнет сокращаться.

https://1prime.ru/20240126/842900728.html

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население земли