https://1prime.ru/20241230/otnosheniya-853967315.html

В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем

В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем - 30.12.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем

Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, следует из заявления Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:05+0300

2024-12-30T18:05+0300

2024-12-30T18:05+0300

политика

турция

израиль

реджеп тайип эрдоган

международные отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

АНКАРА, 30 дек - ПРАЙМ. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, следует из заявления Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В некоторых израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя государствами. В Центре заявили, что "не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям". "В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", — сказано в заявлении. В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.

https://1prime.ru/20241228/dollary-853934820.html

турция

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, международные отношения