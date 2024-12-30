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В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем
В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем - 30.12.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем
Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, следует из заявления Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T18:05+0300
2024-12-30T18:05+0300
2024-12-30T18:05+0300
политика
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 дек - ПРАЙМ. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, следует из заявления Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции. В некоторых израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя государствами. В Центре заявили, что "не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям". "В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", — сказано в заявлении. В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
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турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, международные отношения
Политика, ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, Реджеп Тайип Эрдоган, международные отношения
В Турции заявили о полном разрыве отношений с Израилем
Администрация Эрдогана: отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны
АНКАРА, 30 дек - ПРАЙМ. Отношения между Турцией и Израилем полностью разорваны, следует из заявления Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В некоторых израильских, а затем и с перепечаткой в турецких СМИ появилась информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы связался с администрацией Израиля для восстановления отношений между двумя государствами.
В Центре заявили, что "не может быть и речи о том, чтобы наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям".
"В новостях израильских СМИ, которые приводятся в качестве основы для обвинений, выдвигаются необоснованные утверждения о том, что "Турция встречалась со своими собеседниками, ЦАХАЛом и подразделениями безопасности по каналам связи". С другой стороны, было установлено, что некоторые СМИ в Турции исказили это необоснованное утверждение как "Эрдоган позвонил в Израиль", — сказано в заявлении.
В заявлении администрации турецкого лидера подчеркивается, что "в результате геноцида Израиля в Газе" отношения между Турцией и Израилем были полностью разорваны. Кроме того, отмечается, что впоследствии не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений.
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