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Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году
Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году - 30.12.2024, ПРАЙМ
Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году
Общая сумма переводов россиян в декабре 2024 года выросла на 71% относительно последнего месяца прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:32+0300
2024-12-30T12:32+0300
экономика
денежные переводы
банк "русский стандарт"
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Общая сумма переводов россиян в декабре 2024 года выросла на 71% относительно последнего месяца прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Как показала статистика банка, в декабре 2024 года общая сумма переводов выросла на 71% относительно последнего месяца 2023 года. А количество переводов – на 13% соответственно", - говорится в материалах. Аналитики изучили, как в преддверии новогодних праздников изменились переводы россиян, проанализировав все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами и по реквизитам в декабре 2024 и 2023 годов. Отмечается, что средний чек одного перевода нынешнем декабре увеличился на 51% до 13 113 рублей, тогда как годом ранее он был 8 650 рублей. "В предновогодний сезон традиционно повышается интерес россиян к переводам. Декабрь – месяц выплат бонусов и ежегодных премий, период, когда многие стараются погасить задолженность по кредитам, пополнить баланс кредитных карт в преддверии активных новогодних расходов", - отмечается в материалах. Также эксперты "Русского стандарта" считают, что последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счёт электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.
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денежные переводы, банк "русский стандарт"
Экономика, денежные переводы, банк "Русский Стандарт"
12:32 30.12.2024
 
Переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году

"Русский стандарт": переводы россиян в декабре выросли на 71% год к году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Общая сумма переводов россиян в декабре 2024 года выросла на 71% относительно последнего месяца прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Как показала статистика банка, в декабре 2024 года общая сумма переводов выросла на 71% относительно последнего месяца 2023 года. А количество переводов – на 13% соответственно", - говорится в материалах.
Аналитики изучили, как в преддверии новогодних праздников изменились переводы россиян, проанализировав все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами и по реквизитам в декабре 2024 и 2023 годов.
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Отмечается, что средний чек одного перевода нынешнем декабре увеличился на 51% до 13 113 рублей, тогда как годом ранее он был 8 650 рублей.
"В предновогодний сезон традиционно повышается интерес россиян к переводам. Декабрь – месяц выплат бонусов и ежегодных премий, период, когда многие стараются погасить задолженность по кредитам, пополнить баланс кредитных карт в преддверии активных новогодних расходов", - отмечается в материалах.
Также эксперты "Русского стандарта" считают, что последний месяц года – пора активизации переводов денег в качестве подарка от родных и близких, а также предновогоднего онлайн-шопинга, во время которого растет популярность переводов самому себе на счёт электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.
 
Экономикаденежные переводыбанк "Русский Стандарт"
 
 
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