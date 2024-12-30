https://1prime.ru/20241230/pivo-853960108.html
В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран
В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран - 30.12.2024, ПРАЙМ
В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:57+0300
2024-12-30T12:57+0300
2024-12-30T12:57+0300
экономика
пиво
недружественные страны
https://cdnn.1prime.ru/img/83873/50/838735055_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e7aab554bfcbb978504e582a75f8252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил ввести запрет на импорт пива из враждебно настроенных к России стран, среди которых Британия, Германия и Чехия. "Учитывая проведение СВО и поставки Чехией, Германией, Британией и другими враждебно настроенными к нам странами оружия режиму (Владимира) Зеленского, считаю целесообразным ввести запрет на импорт с их территорий пива. В нашей стране не место вражеской продукции из западных стран, занявших по отношению к России враждебную и агрессивную позицию. Западные производители должны понимать, чем аукнется для них русофобская политика их властей", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, средства, которые выручают западные компании от поставок в Россию, затем в виде налогов идут на финансирование украинского режима. "Уверен, что подобное решение не только обезопасит наше население от враждебной продукции, но и даст толчок для развития отечественного производства, а также снизит общий объем потребления алкогольной продукции", - сказал Рогов.
https://1prime.ru/20241123/pivo-853034842.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83873/50/838735055_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4be7dc925b9ae489985d5c196f60461.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пиво, недружественные страны
Экономика, пиво, недружественные страны
В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран
В ОП РФ предложили ввести запрет на импорт пива из враждебно настроенных к России стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил ввести запрет на импорт пива из враждебно настроенных к России стран, среди которых Британия, Германия и Чехия.
"Учитывая проведение СВО и поставки Чехией, Германией, Британией и другими враждебно настроенными к нам странами оружия режиму (Владимира) Зеленского, считаю целесообразным ввести запрет на импорт с их территорий пива. В нашей стране не место вражеской продукции из западных стран, занявших по отношению к России враждебную и агрессивную позицию. Западные производители должны понимать, чем аукнется для них русофобская политика их властей", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, средства, которые выручают западные компании от поставок в Россию, затем в виде налогов идут на финансирование украинского режима.
"Уверен, что подобное решение не только обезопасит наше население от враждебной продукции, но и даст толчок для развития отечественного производства, а также снизит общий объем потребления алкогольной продукции", - сказал Рогов.
Россия сократила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года