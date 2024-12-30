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В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран

В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран - 30.12.2024, ПРАЙМ

В ОП РФ предложили запретить импорт пива из враждебных стран

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T12:57+0300

2024-12-30T12:57+0300

2024-12-30T12:57+0300

экономика

пиво

недружественные страны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил ввести запрет на импорт пива из враждебно настроенных к России стран, среди которых Британия, Германия и Чехия. "Учитывая проведение СВО и поставки Чехией, Германией, Британией и другими враждебно настроенными к нам странами оружия режиму (Владимира) Зеленского, считаю целесообразным ввести запрет на импорт с их территорий пива. В нашей стране не место вражеской продукции из западных стран, занявших по отношению к России враждебную и агрессивную позицию. Западные производители должны понимать, чем аукнется для них русофобская политика их властей", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, средства, которые выручают западные компании от поставок в Россию, затем в виде налогов идут на финансирование украинского режима. "Уверен, что подобное решение не только обезопасит наше население от враждебной продукции, но и даст толчок для развития отечественного производства, а также снизит общий объем потребления алкогольной продукции", - сказал Рогов.

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пиво, недружественные страны