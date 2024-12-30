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"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши
Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:00+0300
2024-12-30T15:00+0300
2024-12-30T15:00+0300
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Мацея Дущика.По данным издания, дорогу построят в ближайшие месяцы и будут использовать "в случае нарушения безопасности".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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польша, нато
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши
FT: Польша построит дорогу к Калининградской области для скорой переброски армии
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ.
Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом сообщило издание Financial Times
со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Мацея Дущика.
По данным издания, дорогу построят в ближайшие месяцы и будут использовать "в случае нарушения безопасности".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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