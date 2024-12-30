Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши - 30.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241230/plan-853962990.html
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши
Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:00+0300
2024-12-30T15:00+0300
политика
польша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_75076231786662a5bb650fd2aec30680.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Мацея Дущика.По данным издания, дорогу построят в ближайшие месяцы и будут использовать "в случае нарушения безопасности".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20241228/s-500-853925447.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/73/758927344_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_cd4ca3125d1b51812aba5196547ca558.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, нато
Политика, ПОЛЬША, НАТО
15:00 30.12.2024
 
"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши

FT: Польша построит дорогу к Калининградской области для скорой переброски армии

© flickr.com / włodi" Флаг Польши
 Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© flickr.com / włodi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Мацея Дущика.
По данным издания, дорогу построят в ближайшие месяцы и будут использовать "в случае нарушения безопасности".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр
Представляют угрозу для НАТО. В США обеспокоились из-за С-500
28 декабря, 12:23
 
ПолитикаПОЛЬШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала