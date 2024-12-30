https://1prime.ru/20241230/plan-853962990.html

"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши

"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Быстрая переброска". Стало известно о новом антироссийском плане Польши

Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:00+0300

2024-12-30T15:00+0300

2024-12-30T15:00+0300

политика

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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Варшава намерена построить дорогу, которая будет вести к Калининградской области, для обеспечения возможности быстрой переброски военных соединений. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заместителя главы МИД Польши Мацея Дущика.По данным издания, дорогу построят в ближайшие месяцы и будут использовать "в случае нарушения безопасности".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20241228/s-500-853925447.html

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польша, нато