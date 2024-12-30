https://1prime.ru/20241230/plan-853968231.html

На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией

На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией - 30.12.2024, ПРАЙМ

На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией

Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:58+0300

2024-12-30T18:58+0300

2024-12-30T18:58+0300

энергетика

украина

владимир зеленский

энергетика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847296425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6178ab1bd6dc480e26d16693195d6e61.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. "От громкого обещания построить "1 гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Вместо этого, с иронией отмечает депутат, в энергетике у власти выполнен на 100% план по разворовыванию средств и на 200% - по большому атомному строительству. "А главное – все наши энергетические коррупционеры до сих пор на местах", - подчеркнул Железняк. При этом один из депутатов из партии "Слуга народа", имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт никто никогда не видел. "А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", - приводит слова парламентария издание. Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.

https://1prime.ru/20241230/ukraina-853964326.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, энергетика украины