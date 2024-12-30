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На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией - 30.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией
На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией - 30.12.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией
Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T18:58+0300
2024-12-30T18:58+0300
энергетика
украина
владимир зеленский
энергетика украины
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. "От громкого обещания построить "1 гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Вместо этого, с иронией отмечает депутат, в энергетике у власти выполнен на 100% план по разворовыванию средств и на 200% - по большому атомному строительству. "А главное – все наши энергетические коррупционеры до сих пор на местах", - подчеркнул Железняк. При этом один из депутатов из партии "Слуга народа", имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт никто никогда не видел. "А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", - приводит слова парламентария издание. Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.
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украина, владимир зеленский, энергетика украины
Энергетика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, энергетика Украины
18:58 30.12.2024
 
На Украине оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению энергией

Депутат Рады Железняк: энергетический план Зеленского выполнен на 10-30%

CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Trypilska Thermal Power Plant (cropped image)Трипольская тепловая электростанция
Трипольская тепловая электростанция - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Trypilska Thermal Power Plant (cropped image)
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии.
"От громкого обещания построить "1 гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Вместо этого, с иронией отмечает депутат, в энергетике у власти выполнен на 100% план по разворовыванию средств и на 200% - по большому атомному строительству. "А главное – все наши энергетические коррупционеры до сих пор на местах", - подчеркнул Железняк.
При этом один из депутатов из партии "Слуга народа", имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт никто никогда не видел. "А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", - приводит слова парламентария издание.
Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
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ЭнергетикаУКРАИНАВладимир Зеленскийэнергетика Украины
 
 
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