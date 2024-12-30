https://1prime.ru/20241230/pomosch-853964146.html

"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине

"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине

Европейским партнерам Киева, которым придется восстанавливать Украину без участия Вашингтона, не хватит на это денег и ресурсов, считает журналист Вольфганг... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:54+0300

2024-12-30T15:54+0300

2024-12-30T15:54+0300

политика

украина

запад

сша

дональд трамп

ес

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Европейским партнерам Киева, которым придется восстанавливать Украину без участия Вашингтона, не хватит на это денег и ресурсов, считает журналист Вольфганг Мюнхау. Об этом он написал в своей статье для британского издания The New Statesman.По его мнению, одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп не желает ни отправлять на Украину американские войска, ни платить за ее восстановление. Это делает европейцев ответственными за эту задачу, "к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы", добавил он.Мюнхау считает, что европейские страны вряд ли пойдут на такой шаг.Кроме того, он назвал провальной и ограничительную политику Запада в отношении России, проводимую в ущерб тем странам, которые слепо вводят санкции против РФ.Эксперт отметил, что стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. "Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — написал он в статье.Кроме того, Мюнхау признал, что преодолеть потребность в российских энергетических ресурсах в полном объеме у Запада так и не получилось.

https://1prime.ru/20241229/oboron-853953633.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, дональд трамп, ес, поддержка украины