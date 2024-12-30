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"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ
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"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине
"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине
Европейским партнерам Киева, которым придется восстанавливать Украину без участия Вашингтона, не хватит на это денег и ресурсов, считает журналист Вольфганг... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:54+0300
2024-12-30T15:54+0300
политика
украина
запад
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Европейским партнерам Киева, которым придется восстанавливать Украину без участия Вашингтона, не хватит на это денег и ресурсов, считает журналист Вольфганг Мюнхау. Об этом он написал в своей статье для британского издания The New Statesman.По его мнению, одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп не желает ни отправлять на Украину американские войска, ни платить за ее восстановление. Это делает европейцев ответственными за эту задачу, "к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы", добавил он.Мюнхау считает, что европейские страны вряд ли пойдут на такой шаг.Кроме того, он назвал провальной и ограничительную политику Запада в отношении России, проводимую в ущерб тем странам, которые слепо вводят санкции против РФ.Эксперт отметил, что стратегия Запада в отношении Украины явно не работает. "Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — написал он в статье.Кроме того, Мюнхау признал, что преодолеть потребность в российских энергетических ресурсах в полном объеме у Запада так и не получилось.
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украина, запад, сша, дональд трамп, ес, поддержка украины
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Дональд Трамп, ЕС, поддержка Украины
15:54 30.12.2024
 
"Чтобы избежать боли": в Британии сделали заявление о помощи Украине

TNS: европейские партнеры Киева не смогут оплачивать восстановление Украины

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Европейским партнерам Киева, которым придется восстанавливать Украину без участия Вашингтона, не хватит на это денег и ресурсов, считает журналист Вольфганг Мюнхау. Об этом он написал в своей статье для британского издания The New Statesman.
По его мнению, одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп не желает ни отправлять на Украину американские войска, ни платить за ее восстановление. Это делает европейцев ответственными за эту задачу, "к которой они в финансовом, военном и политическом плане не готовы", добавил он.
Мюнхау считает, что европейские страны вряд ли пойдут на такой шаг.
Кроме того, он назвал провальной и ограничительную политику Запада в отношении России, проводимую в ущерб тем странам, которые слепо вводят санкции против РФ.
Эксперт отметил, что стратегия Запада в отношении Украины явно не работает.
"Я понял это очень рано, когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр, — разработанный не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы избежать боли для нас самих", — написал он в статье.
Кроме того, Мюнхау признал, что преодолеть потребность в российских энергетических ресурсах в полном объеме у Запада так и не получилось.
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