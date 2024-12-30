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Посол России призвал Афины "раскошелиться" при отказе от российского газа

Посол России призвал Афины "раскошелиться" при отказе от российского газа - 30.12.2024, ПРАЙМ

Посол России призвал Афины "раскошелиться" при отказе от российского газа

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил в интервью РИА Новости, что Афины в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T06:32+0300

2024-12-30T06:32+0300

2024-12-30T06:32+0300

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газ

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греция

сша

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андрей маслов

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АФИНЫ, 30 дек - ПРАЙМ. Посол России в Греции Андрей Маслов заявил в интервью РИА Новости, что Афины в случае отказа от российского газа по политическим соображениям должны быть готовы "раскошелиться". США поставили перед Европой задачу отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Ради этой цели, в частности, в Александруполисе был построен и три месяца назад введен в эксплуатацию СПГ-терминал. "Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество", - сказал Маслов. Доля российского газа в энергобалансе Греции в 2024 году составляет примерно 60%, привел посол официальные данные греческой газораспределительной компании DESFA. "Ввод в эксплуатацию терминала в городе Александруполис, как видите, не сильно повлиял на общую ситуацию. С момента его запуска греческая сторона терминалом не воспользовалась, СПГ через него закупал только болгарский оператор "Булгаргаз", - сказал Маслов. Теоретически отказ Греции от российских энергоресурсов возможен, но "здравый смысл" может возобладать, считает дипломат. "Что касается отказа от наших энергоресурсов к 2027 году, то теоретически всё возможно. Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл", - полагает посол России. Полный текст интервью будет опубликован на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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газ, греция, сша, европа, андрей маслов, булгаргаз