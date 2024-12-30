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Путин направил новогодние поздравления руководителям ряда стран - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Путин направил новогодние поздравления руководителям ряда стран
Путин направил новогодние поздравления руководителям ряда стран - 30.12.2024, ПРАЙМ
Путин направил новогодние поздравления руководителям ряда стран
Президент России Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом руководителей ряда государств, сообщили в пресс-службе Кремля. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T13:31+0300
2024-12-30T13:39+0300
владимир путин
новый год
рождество
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом руководителей ряда государств, сообщили в пресс-службе Кремля. Так, Путин направил поздравления с Новым годом руководителям стран СНГ, в том числе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.Также Путин направил поздравление с Рождеством и наступающим Новым годом папе Римскому Франциску.Кроме того, президент России поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом.В числе тех, кому направлено поздравление, - премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.Путин также поздравил с Рождеством и наступающим новым 2025 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Сербии Александра Вучича.Помимо этого, поздравления от российского лидера получили президенты Боливии Луис Альберто Арсе, Бразилии - Луис Инасио Лула да Силва, Кубы - Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса - Тхонглун Сисулит, Монголии - Ухнагийн Хурэлсух, Никарагуа - Даниэль Ортега, ЮАР - Сирил Рамафоса.Кроме того, российский президент поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама и президента страны Лыонг Кыонга, а также премьеров Мьянмы Мин Аун Хлайна и Эфиопии - Абийя Ахмеда.Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
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владимир путин, новый год, рождество
Владимир Путин, Новый год, Рождество
13:31 30.12.2024 (обновлено: 13:39 30.12.2024)
 
Путин направил новогодние поздравления руководителям ряда стран

Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей ряда государств

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин тепло поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2025 годом руководителей ряда государств, сообщили в пресс-службе Кремля.
Так, Путин направил поздравления с Новым годом руководителям стран СНГ, в том числе президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну, премьер-министру Армении Николу Пашиняну, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Также Путин направил поздравление с Рождеством и наступающим Новым годом папе Римскому Франциску.
%Глава КНДР Ким Чен Ын - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2024
Ким Чен Ын направил Путину персональное новогоднее поздравление, пишут СМИ
18 января, 15:04
Кроме того, президент России поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим Новым годом.
В числе тех, кому направлено поздравление, - премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Путин также поздравил с Рождеством и наступающим новым 2025 годом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Сербии Александра Вучича.
Помимо этого, поздравления от российского лидера получили президенты Боливии Луис Альберто Арсе, Бразилии - Луис Инасио Лула да Силва, Кубы - Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса - Тхонглун Сисулит, Монголии - Ухнагийн Хурэлсух, Никарагуа - Даниэль Ортега, ЮАР - Сирил Рамафоса.
Кроме того, российский президент поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама и президента страны Лыонг Кыонга, а также премьеров Мьянмы Мин Аун Хлайна и Эфиопии - Абийя Ахмеда.
Кроме того, Путин поздравил с наступающим Новым годом некоторых бывших глав государств: Герхарда Шредера, Рауля Кастро, Нурсултана Назарбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
 
Владимир ПутинНовый годРождество
 
 
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