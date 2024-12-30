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В Европе обанкротился крупный производитель автозапчастей

В Европе обанкротился крупный производитель автозапчастей - 30.12.2024, ПРАЙМ

В Европе обанкротился крупный производитель автозапчастей

В ФРГ объявила о банкротстве крупная фирма-производитель запчастей для европейских машин Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, сообщил Bloomberg. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T23:45+0300

2024-12-30T23:45+0300

2024-12-30T23:45+0300

экономика

европа

германия

автозапчасти

комплектующие

банкротство

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В ФРГ объявила о банкротстве крупная фирма-производитель запчастей для европейских машин Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, сообщил Bloomberg.Отмечается, что после объявления о банкротстве без работы осталось около полутора тысяч сотрудников фирмы. Кроме того, под угрозой оказались цепочки поставок комплектующих для Stellantis и Volkswagen, сообщило агентство.Среди направлений деятельности Gerhardi было изготовление радиаторных решеток с логотипом для Audi. Она также выпускала различные накладки для кузовов BMW и логотипы для Mercedes-Benz.

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европа

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европа, германия, автозапчасти, комплектующие, банкротство