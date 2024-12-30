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Раскрыто, сколько зарплат требуется россиянам на новогоднее путешествие - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько зарплат требуется россиянам на новогоднее путешествие
Раскрыто, сколько зарплат требуется россиянам на новогоднее путешествие - 30.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько зарплат требуется россиянам на новогоднее путешествие
Путешествовать на новогодние праздники отправятся 44% россиян, при этом 57% из них на это хватит одной зарплаты, следует из исследования "Почта банка" (имеется... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:51+0300
2024-12-30T08:51+0300
туризм
новый год
почта банк
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Путешествовать на новогодние праздники отправятся 44% россиян, при этом 57% из них на это хватит одной зарплаты, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости). "44% россиян отправятся в путешествие на новогодние каникулы... При этом 57% ответили, что на путешествия хватает зарплаты", - говорится в исследовании на основе опроса около 2,5 тысяч клиентов "Почта банка". Опрос показал, что 41% поедет в ближайшие регионы России, 39% - в пригород, 11% - на море, 6% будут покорять горы, 3% проведут каникулы за границей. Также оказалось, что 44% будут гостить у родственников, 29% забронировали номера в отеле, 16% сняли квартиру или дом, а 11% остановятся у друзей. Большинство россиян (66%) готовы потратить в путешествии на человека до 50 тысяч рублей, 19% - до 100 тысяч рублей, 15% - свыше 100 тысяч рублей. В то время как большинству на путешествие хватает зарплаты, 29% ответили, что на такое путешествие они накопили на счетах и вкладах, 9% воспользуются кредитной картой, 3% возьмет потребительский кредит, 2% займут у друзей. При этом 78% отметили, что нецелесообразно брать кредит на отдых. Готовы его оформить для поездки вне зависимости от места на карте 11%, 8% - только для путешествия за границу, 3% - только для поездок по России.
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туризм, новый год, почта банк
Туризм, Новый год, Почта банк
08:51 30.12.2024
 
Раскрыто, сколько зарплат требуется россиянам на новогоднее путешествие

"Почта банк": половине путешествующих на Новый год россиян хватит на отдых одной зарплаты

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПоезд Деда Мороза в Тамбове
Поезд Деда Мороза в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Путешествовать на новогодние праздники отправятся 44% россиян, при этом 57% из них на это хватит одной зарплаты, следует из исследования "Почта банка" (имеется в распоряжении РИА Новости).
"44% россиян отправятся в путешествие на новогодние каникулы... При этом 57% ответили, что на путешествия хватает зарплаты", - говорится в исследовании на основе опроса около 2,5 тысяч клиентов "Почта банка".
Опрос показал, что 41% поедет в ближайшие регионы России, 39% - в пригород, 11% - на море, 6% будут покорять горы, 3% проведут каникулы за границей. Также оказалось, что 44% будут гостить у родственников, 29% забронировали номера в отеле, 16% сняли квартиру или дом, а 11% остановятся у друзей.
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Большинство россиян (66%) готовы потратить в путешествии на человека до 50 тысяч рублей, 19% - до 100 тысяч рублей, 15% - свыше 100 тысяч рублей.
В то время как большинству на путешествие хватает зарплаты, 29% ответили, что на такое путешествие они накопили на счетах и вкладах, 9% воспользуются кредитной картой, 3% возьмет потребительский кредит, 2% займут у друзей.
При этом 78% отметили, что нецелесообразно брать кредит на отдых. Готовы его оформить для поездки вне зависимости от места на карте 11%, 8% - только для путешествия за границу, 3% - только для поездок по России.
 
ТуризмНовый годПочта банк
 
 
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