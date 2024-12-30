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Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля
Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля - 30.12.2024, ПРАЙМ
Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля
Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно,... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T16:32+0300
2024-12-30T16:32+0300
владимир путин
мигранты
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации. "Установить, что находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане), сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. Nº 115-Ф3 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Указом", - сказано в тексте документа. Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства, уточняется в релизе. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля следующего года.
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владимир путин, мигранты
Владимир Путин, Мигранты
16:32 30.12.2024
 
Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля

Путин дал иностранцам-нелегалам срок до 30 апреля урегулировать статус или покинуть РФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
"Установить, что находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные граждане), сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 г. урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. Nº 115-Ф3 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных настоящим Указом", - сказано в тексте документа.
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, заработают с 5 февраля 2025 года сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства, уточняется в релизе.
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Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта
31 октября, 21:02
Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля следующего года.
 
Владимир ПутинМигранты
 
 
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