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Россия установила новый рекорд по сбору риса в 2024 году - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Россия установила новый рекорд по сбору риса в 2024 году
Россия установила новый рекорд по сбору риса в 2024 году - 30.12.2024, ПРАЙМ
Россия установила новый рекорд по сбору риса в 2024 году
Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили журналистам в Минсельхозе... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T09:04+0300
2024-12-30T09:05+0300
экономика
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили журналистам в Минсельхозе РФ. "В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекордный урожай риса позволил сохранить оптовые цены на уровне 2022 года. При этом есть планы по увеличению площади рисовых полей до 275 тысяч гектаров в ближайшие пять лет, сообщили в министерстве со ссылкой на председателя совета ассоциации "Национальный рисовый союз" Игоря Лобача. В министерстве подчеркнули, что к 2030 году планируется собрать урожай порядка 2 миллионов тонн. Почти две трети риса производится в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали урожай в 829 тысяч тонн. Также рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской республике и Приморском крае. Всего около 207 тысяч гектаров территории занимают посевы риса в России.
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минсельхоз рф, рис
Экономика, Минсельхоз РФ, рис
09:04 30.12.2024 (обновлено: 09:05 30.12.2024)
 
Россия установила новый рекорд по сбору риса в 2024 году

Минсельхоз: Россия установила рекорд по сбору риса в 2024 году, увеличив урожай на 17%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство риса в Краснодарском крае
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российские аграрии в 2024 году побили прошлогодний рекорд по сбору риса, увеличив урожай на 17%, до более 1,2 миллиона тонн, сообщили журналистам в Минсельхозе РФ.
"В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 миллиона тонн, что на 17% выше уровня прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекордный урожай риса позволил сохранить оптовые цены на уровне 2022 года. При этом есть планы по увеличению площади рисовых полей до 275 тысяч гектаров в ближайшие пять лет, сообщили в министерстве со ссылкой на председателя совета ассоциации "Национальный рисовый союз" Игоря Лобача.
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В министерстве подчеркнули, что к 2030 году планируется собрать урожай порядка 2 миллионов тонн.
Почти две трети риса производится в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали урожай в 829 тысяч тонн. Также рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской республике и Приморском крае. Всего около 207 тысяч гектаров территории занимают посевы риса в России.
 
ЭкономикаМинсельхоз РФрис
 
 
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