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В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти" - 30.12.2024, ПРАЙМ
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В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти"
В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти" - 30.12.2024, ПРАЙМ
В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти"
Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T18:25+0300
2024-12-30T18:37+0300
россия
роспотребнадзор
пельмени
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле". "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в данном продукте, заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика. "В настоящее время данной продукции в обороте АО "Вкусвилл" нет, договор с поставщиком расторгнут",- говорится в сообщении. Информация о несоответствии продукции была направлена в столичный департамент торговли и услуг для оповещения других организаций, занимающихся оборотом пищевых товаров, пояснили в ведомстве.
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россия, роспотребнадзор, пельмени
РОССИЯ, Роспотребнадзор, Пельмени
18:25 30.12.2024 (обновлено: 18:37 30.12.2024)
 
В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти"

Роспотребнадзор приостановил продажу пельменей мини "Мясное ассорти" в Москве

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле". "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в данном продукте, заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика.
"В настоящее время данной продукции в обороте АО "Вкусвилл" нет, договор с поставщиком расторгнут",- говорится в сообщении.
Информация о несоответствии продукции была направлена в столичный департамент торговли и услуг для оповещения других организаций, занимающихся оборотом пищевых товаров, пояснили в ведомстве.
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РОССИЯРоспотребнадзорПельмени
 
 
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