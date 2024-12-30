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В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти"

В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти" - 30.12.2024, ПРАЙМ

В Москве приостановили реализацию пельменей мини "Мясное ассорти"

Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:25+0300

2024-12-30T18:25+0300

2024-12-30T18:37+0300

россия

роспотребнадзор

пельмени

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Реализация пельменей мини "Мясное ассорти" приостановлена в Москве, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравлении пельменями "Мясное ассорти" (производитель ООО "Чали" из Орловской области), купленных во "ВкусВилле". "ВкусВилл" заявил РИА Новости, что после информации Роспотребнадзора о выявленных нарушениях в данном продукте, заблокировал партию к реализации и приостановил новые поставки от поставщика. "В настоящее время данной продукции в обороте АО "Вкусвилл" нет, договор с поставщиком расторгнут",- говорится в сообщении. Информация о несоответствии продукции была направлена в столичный департамент торговли и услуг для оповещения других организаций, занимающихся оборотом пищевых товаров, пояснили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241121/importozameschenie-852983380.html

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россия, роспотребнадзор, пельмени