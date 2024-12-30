https://1prime.ru/20241230/rynok-853961573.html

Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю

Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю - 30.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю

Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю, успевший с начала торгов изменить динамику на положительную, следует из данных Мосбиржи. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T14:04+0300

2024-12-30T14:04+0300

2024-12-30T14:07+0300

экономика

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

российский рынок акций

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет, как и юань к рублю, успевший с начала торгов изменить динамику на положительную, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.38 мск подскочил на 2,45%, до 2 855 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,86%, до 956,5 пункта. Юань на Московской бирже в то же время рос на 8 копеек, до 13,75 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,09%, до 73,72 доллара за баррель. "Российские фондовые индикаторы уверенно растут в понедельник, продолжая позитивную динамику предыдущих дней, при этом индекс Мосбиржи впервые с середины октября поднялся выше отметки 2800 пунктов. Внешний фон для рынка сегодня умеренно негативный, однако это не смущает отечественных инвесторов, которые, судя по всему, настроились завершить 2024 год на мажорной ноте", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам". Вероятно, столь уверенная позитивная динамика обусловлена притоком на рынок частных инвестиций после выплаты годовых бонусов, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Из-за уменьшения объема торгов ввиду предпраздничного выхода с рынка крупных фондов котировки демонстрируют повышенную волатильность и движутся без прямой зависимости от инфоповодов. Акции экспортеров позитивно реагируют на возобновившееся ослабление рубля", - добавил он. В лидерах роста стоимости – акции "Северстали" (+4,46%), "Газпром нефти" ( 4,44%,), "Мечела" (+4,33%), "Русснефти" (+4,32%), "Фармасинтеза" (+4,52%), МТС (+3,86%), префы "Башнефти" (+3,85%). ПРОГНОЗЫ Рынок акций завершит год в диапазоне 2800-2900 пунктов, считает Чернов. Ориентиры для рубля - к доллару, евро и юаню на завершение текущей сессии: 105-115 рублей, 108-112 и 13,5-13,9 рубля, соответственно, добавил он. "С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи в ходе ралли вышел наверх из локального нисходящего канала, а также превысил сопротивление 2800 пунктов. Индекс выглядит локально перекупленным, в связи с чем стоит ожидать некоторого периода консолидации. После чего целью дальнейшего повышения может стать отметка 3000 пунктов", - отмечает Додонов.

https://1prime.ru/20241230/rynok-853960924.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций, юань