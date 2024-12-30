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Российский рынок акций ощутимо вырос в последнюю сессию 2024 года

Российский рынок акций ощутимо вырос в последнюю сессию 2024 года - 30.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо вырос в последнюю сессию 2024 года

Российский рынок акций в последнюю сессию 2024 года ощутимо вырос, а рубль – снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T20:36+0300

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в последнюю сессию 2024 года ощутимо вырос, а рубль – снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понедельника вырос на 3,46%, до 2883,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,07% до 967,86 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,46%, до 893,22 пункта. За 2024 год индекс Мосбиржи упал на 6,97%, индекс Мосбиржи в юанях – на 14,54%, РТС – на 17,56%. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 3 копейки, до 13,71 рубля. Таким образом, юань за 2024 год вырос на 1,1 рубля или на 8,72%. АКЦИИ ВВЕРХ, РУБЛЬ – НЕМНОГО ВНИЗ На российском фондовом рынке в пятницу сохранилась тенденция к росту, инициированная 20 декабря последним в завершающемся году решением ЦБ РФ по ключевой ставке, сохранившем этот показатель. "Предположения о слабой активности инвесторов в последний торговый день года не оправдались. Объем торгов составил около 80 миллиардов рублей. Поддержку могло оказать ослабление рубля. Переоценка акций на фоне монетарной паузы ЦБ РФ, вера в геополитические улучшения с приходом к власти в США Дональда Трампа добавили уверенности покупателям", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость барреля нефти марки Brent вечером повышалась на 0,5% до 74,2 доллара за баррель сорта Brent. В лидерах роста цены на российском рынке в понедельник оказались бумаги "Мечела" (+6,7%), "Татнефти" (+6,1%), "Северстали" (+6%), "Ростелекома" (+5,7%), ММК (+5,6%), "Новатэка" (+4,8%). Между тем, рубль в последние торги года сдал позиции против юаня. "На фоне пикового запроса инвесторов на хеджирование рисков в предстоящую праздничную паузу, спроса на инвалюты со стороны выезжающих за рубеж давление на рубль не вызывает удивления", - комментирует Шепелев. ПРОГНОЗЫ Ориентиры на следующую торговую сессию для курсов валют к рублю следующие: 105–115 рублей за доллар, 108–110 рублей за евро и 13,5–13,9 рубля за юань, соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В то же время, Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций" в начале января ожидает движение курса юаня к 14 рублям, а доллара - к 100-105 рублям на фоне ухода сезонных факторов давления. Что касается российского рынка акций, то он считает, что планка выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - отличный задел на будущий год. "Рынок заранее закладывает разворот ключевой ставки вниз и деэскалацию украинского конфликта и в целом смотрит в будущий год с оптимизмом. Наш таргет на 12 месяцев - 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на торги 3 января - 2800-2900 пунктов", - добавляет он.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс