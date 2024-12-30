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Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в составе России - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в составе России
Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в составе России - 30.12.2024, ПРАЙМ
Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в составе России
Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:30+0300
2024-12-30T12:30+0300
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа", - подчеркнул глава региона.По его словам, были отремонтированы дороги, школы, больницы. Кроме того,, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура."Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - российский регион, находящийся в нижнем течении Днепра, он омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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херсонская область, владимир сальдо
Херсонская область, Владимир Сальдо
12:30 30.12.2024
 
Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в составе России

Сальдо заявил о завершении интеграции Херсонской области в состав России

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Херсонская область в 2024 году полностью завершила интеграционные процессы в составе России, заявил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"В уходящем году в Херсонской области было сделано очень много. Это была планомерная, постоянная, кропотливая работа", - подчеркнул глава региона.
По его словам, были отремонтированы дороги, школы, больницы. Кроме того,, восстанавливалась коммунальная инфраструктура, развивалась экономика и культура.
"Область сделала большой шаг в направлении общероссийского уровня развития, полностью интегрировалась в Россию — и это я считаю самым главным достижением", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - российский регион, находящийся в нижнем течении Днепра, он омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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