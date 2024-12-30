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Продлено действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Продлено действие квот на ввоз семян из недружественных стран - 30.12.2024, ПРАЙМ
Продлено действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T17:04+0300
2024-12-30T17:04+0300
2024-12-30T17:04+0300
экономика
семена
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина. "В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из "потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян". "Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции", - добавляется в сообщении.
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семена
Продлено действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Правительство продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из "потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян".
"Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции", - добавляется в сообщении.
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