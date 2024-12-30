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Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон

Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон - 30.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон

Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны с рук, однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами,... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T14:11+0300

2024-12-30T14:11+0300

2024-12-30T14:11+0300

россия

смартфоны

вредоносное по

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны с рук, однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков. Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку. Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков. Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт. Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.

https://1prime.ru/20241229/skhema-853949885.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смартфоны, вредоносное по