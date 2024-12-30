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Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон
Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон - 30.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон
Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны с рук, однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами,... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:11+0300
2024-12-30T14:11+0300
россия
смартфоны
вредоносное по
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны с рук, однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков. Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку. Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков. Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт. Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.
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россия, смартфоны, вредоносное по
РОССИЯ, смартфоны, вредоносное ПО
14:11 30.12.2024
 
Россиянам рассказали, чем может быть опасен купленный с рук смартфон

Эксперт Шарков: купленный с рук смартфон может быть заражен вредоносным ПО

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны с рук, однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.
"Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков.
Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку.
Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков.
Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт.
Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.
Смартфон - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2024
Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников перед Новым годом
Вчера, 15:02
 
РОССИЯсмартфонывредоносное ПО
 
 
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