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Positive Technologies и НКЦКИ переподписали соглашение о сотрудничестве

Positive Technologies и НКЦКИ переподписали соглашение о сотрудничестве - 30.12.2024, ПРАЙМ

Positive Technologies и НКЦКИ переподписали соглашение о сотрудничестве

Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали соглашение о сотрудничестве - теперь все российские... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:52+0300

2024-12-30T21:52+0300

2024-12-30T21:52+0300

positive technologies

соглашение

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали соглашение о сотрудничестве - теперь все российские субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут продолжать передавать в компанию работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, говорится в релизе компании. "Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. НКЦКИ подтверждает, что все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации могут продолжать передавать работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А", - сказано в релизе. В компании отметили, что на сегодняшний день киберпреступникам интересны отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ. Так, на долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний в совокупности приходится не менее 44% успешных кибератак. Для того, чтобы защитить инфраструктуру, госорганы, госкомпании и другие субъекты КИИ создают собственные центры ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации) или обращаются к услугам других организаций, с которыми НКЦКИ заключил соглашение – корпоративным центрам ГосСОПКА. "В рамках договоренностей с НКЦКИ Positive Technologies может содействовать в реализации мер защиты объектов КИИ нашей страны, а также участвовать в обеспечении эффективной работы системы безопасности и непрерывного взаимодействия с ГосСОПКА… Подписанное соглашение – первое в череде последующих: регулятор изменил требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, которые зафиксированы в таких соглашениях, и запустил процесс их переподписания со всеми центрами ГосСОПКА в соответствии с историческим таймингом их появления", - прокомментировал управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков. В ноябре Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ России, расторг соглашение о сотрудничестве с компанией Positive Technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности. В Positive Technologies РИА Новости поясняли, что для компании это плановая активность, о которой уведомлено заранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

positive technologies, соглашение