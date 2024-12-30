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Стало известно, сколько получит Киев от доходов от замороженных активов РФ - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько получит Киев от доходов от замороженных активов РФ
Стало известно, сколько получит Киев от доходов от замороженных активов РФ - 30.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько получит Киев от доходов от замороженных активов РФ
Киев и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине 15 миллиардов долларов от будущих доходов от замороженных активов РФ, утверждает украинский... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:26+0300
2024-12-30T14:27+0300
политика
сша
украина
денис шмыгаль
замороженные российские активы
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Киев и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине 15 миллиардов долларов от будущих доходов от замороженных активов РФ, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль. "США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали украинский минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта Peace in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 миллиардов долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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сша, украина, денис шмыгаль, замороженные российские активы
Политика, США, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, замороженные российские активы
14:26 30.12.2024 (обновлено: 14:27 30.12.2024)
 
Стало известно, сколько получит Киев от доходов от замороженных активов РФ

Шмыгаль: США предоставят Киеву $15 млрд от доходов от замороженных активов РФ

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Киев и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении Украине 15 миллиардов долларов от будущих доходов от замороженных активов РФ, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль.
"США предоставят Украине 15 миллиардов долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали украинский минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта Peace in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 миллиардов долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Каллас призвала использовать замороженные активы России для помощи Киеву
12:04
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДенис Шмыгальзамороженные российские активы
 
 
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