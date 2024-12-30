https://1prime.ru/20241230/svedeniya-853967450.html

В России утвердили правила предоставления сведений о блогерских каналах

В России утвердили правила предоставления сведений о блогерских каналах - 30.12.2024, ПРАЙМ

В России утвердили правила предоставления сведений о блогерских каналах

Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек,... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T18:16+0300

2024-12-30T18:16+0300

2024-12-30T18:16+0300

россия

роскомнадзор

блогеры

каналы

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МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления в Роскомнадзор сведений о каналах в соцсетях и мессенджерах с аудиторией более 10 тысяч человек, соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов. "В соответствии со статьей 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Правительство РФ постановляет утвердить правила предоставления сведения о пользователях социальной сети в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций", - говорится в документе. Как прокомментировали в пресс-службе Минцифры, документ учитывает опыт использования сервиса "Госуслуг" для включения в специальный перечень Роскомнадзора владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков, который изначально работал в режиме опытной эксплуатации. Сейчас его работа продолжится в статусе постоянного сервиса. "Сейчас владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали в Роскомнадзор через Госуслуги уже 140 тысяч заявлений", - добавили в пресс-службе. Также в министерстве напомнили, что с 1 января 2025 года рекламодатели не смогут размещать рекламу в канале или на странице без отметки о включении в перечень Роскомнадзора, а создателю такой страницы будет запрещено указывать информацию о способах финансирования его деятельности. Другим каналам нельзя будет репостить записи с его страницы. "Как только такой пользователь соцсети будет внесен в перечень Роскомнадзора, ограничения будут сняты", - добавили в Минцифры. Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на "Госуслугах". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.

https://1prime.ru/20241226/roskomnadzor-853883625.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, блогеры, каналы