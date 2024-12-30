https://1prime.ru/20241230/swift-853956962.html
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT - 30.12.2024, ПРАЙМ
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT
Евро возглавил рейтинг валют, чья доля в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT снизилась заметнее всего за 10 лет, подсчитало РИА Новости,... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:18+0300
2024-12-30T08:18+0300
2024-12-30T08:18+0300
экономика
swift
евро
денежные переводы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Евро возглавил рейтинг валют, чья доля в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT снизилась заметнее всего за 10 лет, подсчитало РИА Новости, сравнив данные системы за ноябрь уходящего и 2014 года. Крупнейшая международная система передачи финансовой информации раскрывает данные по долям двадцати валют, которые используются ее участниками. Согласно данным системы, сильнее всего по сравнению с осенью 2014 года снизилась доля европейской валюты - сразу на 6,83 процентного пункта, его доля в международных расчетах через систему в ноябре составила 22,29%. При этом отрицательную динамику показала половина изученных валют, однако там снижение было не таким заметным. Так, доля фунта стерлингов уменьшилась за 10 лет на 0,86 процентного пункта, до 7,27%, а швейцарского франка - на 0,42 процентного пункта, до 0,96%. Австралийский доллар просел на 0,29 процентного пункта, до 1,69%, южноафриканский ранд - на 0,2 процентного пункта, до 0,28%. При этом доля использования участниками системы целого ряда валют за 10 лет почти не изменилась. В их числе оказались, например, норвежская крона (снижение на 0,16 процентного пункта, до 0,64%), польский злотый (рост на 0,13 процентного пункта, до 0,73%) и филиппинский песо (рост на 0,16 процентного пункта, до 0,27%). Снижение "веса" в международных платежах мексиканского песо, тайского бата, датской и шведской кроны, а также новозеландского доллара составило менее 0,1 процентного пункта. Кроме упомянутых, доли еще семи валют показали положительную динамику. Это малайзийский ринггит (рост на 0,2 процентного пункта, до 0,24%), гонконгский доллар (на 0,52 процентного пункта, до 1,68%), иена (увеличение на 0,56 процентного пункта, до 3,44%) и сингапурский доллар (с такой же динамикой, до 1,49%). В число валют, чья востребованность за прошедшее десятилетие выросла заметнее всех, вошли канадский доллар (рост на 0,76 процентного пункта, до 2,61%) и юань (на 1,82 процентного пункта, до 3,89). А лидером стал доллар США, показавший положительную динамику в 4,68 процентного пункта и в ноябре занявший долю в расчетах в системе в 47,68%. В росте доли доллара в SWIFT нет ничего удивительного и это точно не свидетельствует о повышении привлекательности американской валюты, уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Скорее наоборот - это показывает, что есть страны, прекрасно обходящиеся без SWIFT, прежде всего Россия и Иран. К тому же отдельные государства разрабатывают и используют свои системы транзакций, и российский бизнес тоже может их применять для совершения сделок. Поэтому увеличение доли доллара в платежах через SWIFT свидетельствует о снижении популярности их обоих", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20241022/briks-852311231.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_07d757e82badfb1ea94c959cf206d528.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
swift, евро, денежные переводы
Экономика, SWIFT, евро, денежные переводы
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT
Евро за 10 лет стал главной "проигравшей" валютой в международных переводах в SWIFT
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Евро возглавил рейтинг валют, чья доля в международных расчетах через межбанковскую систему SWIFT снизилась заметнее всего за 10 лет, подсчитало РИА Новости, сравнив данные системы за ноябрь уходящего и 2014 года.
Крупнейшая международная система передачи финансовой информации раскрывает данные по долям двадцати валют, которые используются ее участниками. Согласно данным системы, сильнее всего по сравнению с осенью 2014 года снизилась доля европейской валюты - сразу на 6,83 процентного пункта, его доля в международных расчетах через систему в ноябре составила 22,29%. При этом отрицательную динамику показала половина изученных валют, однако там снижение было не таким заметным.
Так, доля фунта стерлингов уменьшилась за 10 лет на 0,86 процентного пункта, до 7,27%, а швейцарского франка - на 0,42 процентного пункта, до 0,96%. Австралийский доллар просел на 0,29 процентного пункта, до 1,69%, южноафриканский ранд - на 0,2 процентного пункта, до 0,28%.
Эксперт рассказал, кто может стать серьезным конкурентом SWIFT
При этом доля использования участниками системы целого ряда валют за 10 лет почти не изменилась. В их числе оказались, например, норвежская крона (снижение на 0,16 процентного пункта, до 0,64%), польский злотый (рост на 0,13 процентного пункта, до 0,73%) и филиппинский песо (рост на 0,16 процентного пункта, до 0,27%). Снижение "веса" в международных платежах мексиканского песо, тайского бата, датской и шведской кроны, а также новозеландского доллара составило менее 0,1 процентного пункта.
Кроме упомянутых, доли еще семи валют показали положительную динамику. Это малайзийский ринггит (рост на 0,2 процентного пункта, до 0,24%), гонконгский доллар (на 0,52 процентного пункта, до 1,68%), иена (увеличение на 0,56 процентного пункта, до 3,44%) и сингапурский доллар (с такой же динамикой, до 1,49%).
В число валют, чья востребованность за прошедшее десятилетие выросла заметнее всех, вошли канадский доллар (рост на 0,76 процентного пункта, до 2,61%) и юань (на 1,82 процентного пункта, до 3,89). А лидером стал доллар США, показавший положительную динамику в 4,68 процентного пункта и в ноябре занявший долю в расчетах в системе в 47,68%.
В росте доли доллара в SWIFT нет ничего удивительного и это точно не свидетельствует о повышении привлекательности американской валюты, уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Скорее наоборот - это показывает, что есть страны, прекрасно обходящиеся без SWIFT, прежде всего Россия и Иран. К тому же отдельные государства разрабатывают и используют свои системы транзакций, и российский бизнес тоже может их применять для совершения сделок. Поэтому увеличение доли доллара в платежах через SWIFT свидетельствует о снижении популярности их обоих", - заключил эксперт.