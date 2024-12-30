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Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января - 30.12.2024, ПРАЙМ
Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:22+0300
2024-12-30T15:22+0300
экономика
брикс
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БАНГКОК, 30 дек - ПРАЙМ. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства. "Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ. "Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе. МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.
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брикс, таиланд, расширение брикс
Экономика, БРИКС, ТАИЛАНД, расширение БРИКС
15:22 30.12.2024
 
Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января

МИД Таиланда: страна станет партнером БРИКС с 1 января 2025 года

© Unsplash/Waranont (Joe)Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Waranont (Joe)
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БАНГКОК, 30 дек - ПРАЙМ. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства.
"Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ.
"Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.
МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм.
"Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.
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