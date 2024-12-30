https://1prime.ru/20241230/tailand-853963723.html

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января - 30.12.2024, ПРАЙМ

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января

Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:22+0300

2024-12-30T15:22+0300

2024-12-30T15:22+0300

экономика

брикс

таиланд

расширение брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_0:352:2401:1702_1920x0_80_0_0_3bfb1455935c1e1ec3d34062ca7ab41c.jpg

БАНГКОК, 30 дек - ПРАЙМ. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства. "Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ. "Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе. МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20241228/briks-853922589.html

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, таиланд, расширение брикс