Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - 30.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241230/tonnel-853957756.html
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - 30.12.2024, ПРАЙМ
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:39+0300
2024-12-30T08:39+0300
экономика
транспорт
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 30 дек - ПРАЙМ. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района. Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
https://1prime.ru/20241223/rzhd-853804773.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
транспорт, китай
Экономика, Транспорт, КИТАЙ
08:39 30.12.2024
 
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

Прокладка самого длинного в мире скоростного тоннеля завершилась в китайском Синьцзяне

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 30 дек - ПРАЙМ. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа.
После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района.
Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
РЖД увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем
23 декабря, 16:24
 
ЭкономикаТранспортКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала