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В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - 30.12.2024, ПРАЙМ

В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель

Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T08:39+0300

2024-12-30T08:39+0300

2024-12-30T08:39+0300

экономика

транспорт

китай

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ПЕКИН, 30 дек - ПРАЙМ. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района. Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, китай