https://1prime.ru/20241230/tonnel-853957756.html
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель - 30.12.2024, ПРАЙМ
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T08:39+0300
2024-12-30T08:39+0300
2024-12-30T08:39+0300
экономика
транспорт
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 30 дек - ПРАЙМ. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа. После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района. Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
https://1prime.ru/20241223/rzhd-853804773.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транспорт, китай
Экономика, Транспорт, КИТАЙ
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
Прокладка самого длинного в мире скоростного тоннеля завершилась в китайском Синьцзяне
ПЕКИН, 30 дек - ПРАЙМ. Прокладка самого длинного в мире скоростного автомобильного тоннеля Тяньшань Шэнли завершилась в понедельник в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, передает агентство Синьхуа.
После ввода в эксплуатацию тоннель, протяженностью 22,13 километра, сократит время поездки через центральную часть гор Тяньшань с нескольких часов до примерно 20 минут. Тоннель соединит северную и южную части автономного района.
Как уточняет агентство, движение по дороге будет полностью открыто в 2025 году. Время в пути между административным центром района городом Урумчи на севере и уездом Лопнур на юге сократится примерно с семи часов до чуть более трех часов.
РЖД увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем