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Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране - 30.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране
Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране - 30.12.2024, ПРАЙМ
Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране
Порядка 63% граждан Украины ожидают в 2025 году экономических трудностей в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T21:58+0300
2024-12-30T21:59+0300
экономика
украина
экономика украины
опрос
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Порядка 63% граждан Украины ожидают в 2025 году экономических трудностей в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". "Большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономические трудности ожидают 63%, за экономическое процветание – лишь 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не претерпит изменений, еще 5% – затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% – ожидали трудностей, а 29% – не ожидали никаких изменений", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы. Опрос проводился в период со 2 по 5 декабря 2024 года методом телефонного интервью. Всего были опрошены 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,1%.
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украина, экономика украины, опрос
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, опрос
21:58 30.12.2024 (обновлено: 21:59 30.12.2024)
 
Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране

"Рейтинг": 63% жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране 2025 г

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Порядка 63% граждан Украины ожидают в 2025 году экономических трудностей в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг".
"Большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономические трудности ожидают 63%, за экономическое процветание – лишь 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не претерпит изменений, еще 5% – затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% – ожидали трудностей, а 29% – не ожидали никаких изменений", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы.
Опрос проводился в период со 2 по 5 декабря 2024 года методом телефонного интервью. Всего были опрошены 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,1%.
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