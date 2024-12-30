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Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране

Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране - 30.12.2024, ПРАЙМ

Большинство жителей Украины ожидают экономических трудностей в стране

Порядка 63% граждан Украины ожидают в 2025 году экономических трудностей в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T21:58+0300

2024-12-30T21:58+0300

2024-12-30T21:59+0300

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украина

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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Порядка 63% граждан Украины ожидают в 2025 году экономических трудностей в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". "Большинство опрошенных ожидают экономических трудностей в стране в новом году: экономические трудности ожидают 63%, за экономическое процветание – лишь 13%, зато 20% считают, что экономическая ситуация не претерпит изменений, еще 5% – затрудняются с ответом. По сравнению с прошлым годом ожидания относительно экономического положения в стране также несколько ухудшились: в прошлом году 17% украинцев надеялись на экономическое процветание, 52% – ожидали трудностей, а 29% – не ожидали никаких изменений", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы. Опрос проводился в период со 2 по 5 декабря 2024 года методом телефонного интервью. Всего были опрошены 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,1%.

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украина, экономика украины, опрос