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Посол России рассказал о цели экономической интеграции Москвы и Минска - 30.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посол России рассказал о цели экономической интеграции Москвы и Минска
Посол России рассказал о цели экономической интеграции Москвы и Минска - 30.12.2024, ПРАЙМ
Посол России рассказал о цели экономической интеграции Москвы и Минска
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что экономическая интеграция Москвы и Минска сейчас нацелена не столько на минимизацию последствий западных... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T20:20+0300
2024-12-30T20:21+0300
экономика
россия
белоруссия
союзное государство
интеграция
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МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что экономическая интеграция Москвы и Минска сейчас нацелена не столько на минимизацию последствий западных санкций, сколько на инновационное развитие и формирование новых точек роста экономики Союзного государства. "Наша экономическая кооперация сегодня нацелена на качественный рост, выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле, обеспечение инновационного развития во всех отраслях – от выпуска компонентов космических спутников до пищевой промышленности", - отметил Грызлов в новогоднем поздравлении жителям Союзного государства, текст которого распространила пресс-служба дипмиссии. Посол подчеркнул, что объективные показатели подтверждают эффективность выбранной странами стратегии действий. "Сегодня мы говорим уже не столько о минимизации последствий санкций, сколько о формировании новых точек роста, укреплении научно-производственной базы новой экономики Союзного государства. Мы гибко реагируем на меняющуюся конъюнктуру: достаточно взглянуть, как быстро российские и белорусские производители смогли заместить значительную часть товаров западных брендов. Это еще один весомый аргумент в пользу создания марки "Сделано в Союзном государстве", - констатировал он. Грызлов обратил внимание, что на фоне продолжающейся во многих странах западного мира рецессии экономики России и Белоруссии продолжили демонстрировать уверенный рост, о темпах которого США или ЕС могут только мечтать: около 4% в России и 5,5% в Белоруссии. "При этом, несмотря на все незаконные санкции и внешние ограничения, мы выходим на очередной рекорд по объему двустороннего товарооборота, а большую часть взаимных расчетов ведем в национальных валютах", - констатировал он. Дипломат добавил, что на международной арене Москва и Минск выступают с единых позиций, тесно координируют подходы и продвигают совместные инициативы. "В 2024 году при поддержке Российской Федерации Республика Беларусь получила статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества и официально стала первым государством-партнером БРИКС – объединений, вокруг которых кристаллизуется ядро нового, подлинно справедливого и равноправного многополярного миропорядка. Включение Беларуси в работу этих структур, несомненно, ускорит процесс конструктивной геополитической трансформации и будет способствовать продвижению повестки стран мирового большинства", - заявил он. Грызлов также отметил, что развернутые на территории Белоруссии совместная региональная группировка войск, новейшие российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи Союзного государства от любых потенциальных угроз. Он напомнил, что на заседании Высшего государственного совета в Минске 6 декабря были утверждены концепция безопасности Союзного государства и двусторонний договор о гарантиях безопасности. Лидерами двух стран была достигнута договоренность о размещении в Белоруссии в 2025 году новейших систем "Орешник". "Вместе с тем развитие оборонной составляющей не является главной целью российско-белорусской интеграции. Это лишь логичный, необходимый и соразмерный ответ на возрастающие риски и угрозы, призванный гарантировать благоприятные условия для поступательного развития сотрудничества в области экономики, науки, культуры, образования, туризма, здравоохранения – иными словами, по всему спектру наших связей", - продолжил Грызлов. Он добавил, что двум странам предстоит решить еще немало задач. "Однако мы вступаем в Новый год с уверенностью, что достигнем всех поставленных целей", - подчеркнул Грызлов.
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россия, белоруссия, союзное государство, интеграция
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, интеграция
20:20 30.12.2024 (обновлено: 20:21 30.12.2024)
 
Посол России рассказал о цели экономической интеграции Москвы и Минска

Грызлов: цель экономической интеграции Москвы и Минска — инновационное развитие

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что экономическая интеграция Москвы и Минска сейчас нацелена не столько на минимизацию последствий западных санкций, сколько на инновационное развитие и формирование новых точек роста экономики Союзного государства.
"Наша экономическая кооперация сегодня нацелена на качественный рост, выпуск высокотехнологичной продукции и повышение ее доли во взаимной торговле, обеспечение инновационного развития во всех отраслях – от выпуска компонентов космических спутников до пищевой промышленности", - отметил Грызлов в новогоднем поздравлении жителям Союзного государства, текст которого распространила пресс-служба дипмиссии.
Посол подчеркнул, что объективные показатели подтверждают эффективность выбранной странами стратегии действий. "Сегодня мы говорим уже не столько о минимизации последствий санкций, сколько о формировании новых точек роста, укреплении научно-производственной базы новой экономики Союзного государства. Мы гибко реагируем на меняющуюся конъюнктуру: достаточно взглянуть, как быстро российские и белорусские производители смогли заместить значительную часть товаров западных брендов. Это еще один весомый аргумент в пользу создания марки "Сделано в Союзном государстве", - констатировал он.
Грызлов обратил внимание, что на фоне продолжающейся во многих странах западного мира рецессии экономики России и Белоруссии продолжили демонстрировать уверенный рост, о темпах которого США или ЕС могут только мечтать: около 4% в России и 5,5% в Белоруссии. "При этом, несмотря на все незаконные санкции и внешние ограничения, мы выходим на очередной рекорд по объему двустороннего товарооборота, а большую часть взаимных расчетов ведем в национальных валютах", - констатировал он.
Дипломат добавил, что на международной арене Москва и Минск выступают с единых позиций, тесно координируют подходы и продвигают совместные инициативы. "В 2024 году при поддержке Российской Федерации Республика Беларусь получила статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества и официально стала первым государством-партнером БРИКС – объединений, вокруг которых кристаллизуется ядро нового, подлинно справедливого и равноправного многополярного миропорядка. Включение Беларуси в работу этих структур, несомненно, ускорит процесс конструктивной геополитической трансформации и будет способствовать продвижению повестки стран мирового большинства", - заявил он.
Грызлов также отметил, что развернутые на территории Белоруссии совместная региональная группировка войск, новейшие российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи Союзного государства от любых потенциальных угроз. Он напомнил, что на заседании Высшего государственного совета в Минске 6 декабря были утверждены концепция безопасности Союзного государства и двусторонний договор о гарантиях безопасности. Лидерами двух стран была достигнута договоренность о размещении в Белоруссии в 2025 году новейших систем "Орешник".
"Вместе с тем развитие оборонной составляющей не является главной целью российско-белорусской интеграции. Это лишь логичный, необходимый и соразмерный ответ на возрастающие риски и угрозы, призванный гарантировать благоприятные условия для поступательного развития сотрудничества в области экономики, науки, культуры, образования, туризма, здравоохранения – иными словами, по всему спектру наших связей", - продолжил Грызлов.
Он добавил, что двум странам предстоит решить еще немало задач. "Однако мы вступаем в Новый год с уверенностью, что достигнем всех поставленных целей", - подчеркнул Грызлов.
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯСоюзное государствоинтеграция
 
 
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