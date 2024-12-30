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В Турции повысили пошлину на растаможку смартфонов
В Турции повысили пошлину на растаможку смартфонов - 30.12.2024, ПРАЙМ
В Турции повысили пошлину на растаможку смартфонов
Пошлина на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов увеличена с 1 января 2025 года в полтора раза до более 45 тысяч турецких лир (почти 1,3 тысячи | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T20:00+0300
2024-12-30T20:00+0300
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СТАМБУЛ, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлина на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов увеличена с 1 января 2025 года в полтора раза до более 45 тысяч турецких лир (почти 1,3 тысячи долларов), следует из сообщения официального вестника Resmi Gazete. Согласно сообщению в вестнике, пошлины с 1 января увеличены на 43,93% в соответствии с ростом инфляции. "Пошлина на растаможку ввезенного из-за границы телефона увеличена с 31 тысячи 692 лир до 45 тысяч 614 лир", - сообщила газета. Если в 2022 году размер пошлины составлял 2 732 лиры, то в 2023 году ее увеличили до 6 тысяч. До повышения пошлин граждане Турции и проживающие в стране иностранцы нередко приобретали смартфоны в соседних странах, так как даже с учетом пошлины телефон обходился дешевле, чем в турецких магазинах. Теперь разница почти нивелирована. Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ. На данный момент цены на iPhone 16 Plus стартуют в Турции от 74 тысяч лир, в РФ аналогичный смартфон обойдется в 2,5 раза дешевле.
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турция, смартфоны, таможенные пошлины
Экономика, ТУРЦИЯ, смартфоны, таможенные пошлины
В Турции повысили пошлину на растаможку смартфонов
Resmi Gazete: пошлина на растаможку смартфонов в Турции выросла до $1,3 тысячи
СТАМБУЛ, 30 дек - ПРАЙМ. Пошлина на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов увеличена с 1 января 2025 года в полтора раза до более 45 тысяч турецких лир (почти 1,3 тысячи долларов), следует из сообщения официального вестника Resmi Gazete.
Согласно сообщению в вестнике, пошлины с 1 января увеличены на 43,93% в соответствии с ростом инфляции.
"Пошлина на растаможку ввезенного из-за границы телефона увеличена с 31 тысячи 692 лир до 45 тысяч 614 лир", - сообщила газета.
Если в 2022 году размер пошлины составлял 2 732 лиры, то в 2023 году ее увеличили до 6 тысяч. До повышения пошлин граждане Турции и проживающие в стране иностранцы нередко приобретали смартфоны в соседних странах, так как даже с учетом пошлины телефон обходился дешевле, чем в турецких магазинах. Теперь разница почти нивелирована.
Самые дорогие модели смартфонов iPhone 16 обходятся покупателям в Турции более чем в два раза дороже, чем в США, из-за высоких налогов, сообщали турецкие СМИ.
На данный момент цены на iPhone 16 Plus стартуют в Турции от 74 тысяч лир, в РФ аналогичный смартфон обойдется в 2,5 раза дешевле.
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