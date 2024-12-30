https://1prime.ru/20241230/ukraina-853964326.html

Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине

Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ

Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на тот факт, что в то время как население европейских стран испытывает лишения, представители украинского... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T15:59+0300

2024-12-30T15:59+0300

2024-12-30T16:00+0300

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на тот факт, что в то время как население европейских стран испытывает лишения, представители украинского руководства, получающие от Европы деньги, купаются в роскоши."Пока вы принимаете холодный душ в Германии, запасаетесь консервами в Дании или мерзнете в Великобритании, подумайте о бедных элитах Украины. В этом году они купили всего 13 Rolls Royce Slectre", — написал Боуз в социальной сети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист с иронией призвал дать Киеву еще больше средств."Отправьте еще больше денег как можно скорее", — добавил он.

https://1prime.ru/20241005/ukraina-852010642.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес