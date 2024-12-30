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Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине
Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине - 30.12.2024, ПРАЙМ
Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на тот факт, что в то время как население европейских стран испытывает лишения, представители украинского... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T15:59+0300
2024-12-30T16:00+0300
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на тот факт, что в то время как население европейских стран испытывает лишения, представители украинского руководства, получающие от Европы деньги, купаются в роскоши."Пока вы принимаете холодный душ в Германии, запасаетесь консервами в Дании или мерзнете в Великобритании, подумайте о бедных элитах Украины. В этом году они купили всего 13 Rolls Royce Slectre", — написал Боуз в социальной сети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖурналист с иронией призвал дать Киеву еще больше средств."Отправьте еще больше денег как можно скорее", — добавил он.
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украина, ес
УКРАИНА, ЕС
15:59 30.12.2024 (обновлено: 16:00 30.12.2024)
 
Всего 13 Rolls Royce. В Европе оценили масштаб коррупции на Украине

Журналист Боуз: украинская верхушка в этом году купила "всего" 13 Rolls Royce Slectre

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на тот факт, что в то время как население европейских стран испытывает лишения, представители украинского руководства, получающие от Европы деньги, купаются в роскоши.
"Пока вы принимаете холодный душ в Германии, запасаетесь консервами в Дании или мерзнете в Великобритании, подумайте о бедных элитах Украины. В этом году они купили всего 13 Rolls Royce Slectre", — написал Боуз в социальной сети X.
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Журналист с иронией призвал дать Киеву еще больше средств.
"Отправьте еще больше денег как можно скорее", — добавил он.
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