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Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом" - 30.12.2024, ПРАЙМ
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Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом"
Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом" - 30.12.2024, ПРАЙМ
Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкого Unicredit Bank AG 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T12:20+0300
2024-12-30T12:20+0300
unicredit
суд
русхимальянс
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкого Unicredit Bank AG 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если он нарушит установленный судом запрет на инициирование и продолжение судебных и арбитражных разбирательств с ООО "Русхимальянс" за пределами России, следует из опубликованного определения суда. В своем заявлении "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", просил взыскать с ответчика в случае нарушения им запрета судебные неустойки в размере более 453,1 миллиона евро и более 9,5 миллиона евро (в сумме это – около 462,7 миллиона евро, или около 49,1 миллиарда рублей по текущему курсу). Суд, как сообщалось, 23 декабря частично удовлетворил заявление, однако точная сумма назначенного штрафа стала известна только сейчас. В то же время суд в Петербурге полностью удовлетворил остальные требования "Русхимальянса", запретив Unicredit Bank инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу". Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
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unicredit, суд, русхимальянс
Unicredit, суд, Русхимальянс
12:20 30.12.2024
 
Суд предупредил Unicredit о штрафе за попытку судиться с "Русхимальянсом"

Unicredit за нарушение запрета судиться с "Русхимальянсом" заплатит 250 млн евро

UniCredit
UniCredit
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МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с немецкого Unicredit Bank AG 250 миллионов евро судебной неустойки в случае, если он нарушит установленный судом запрет на инициирование и продолжение судебных и арбитражных разбирательств с ООО "Русхимальянс" за пределами России, следует из опубликованного определения суда.
В своем заявлении "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", просил взыскать с ответчика в случае нарушения им запрета судебные неустойки в размере более 453,1 миллиона евро и более 9,5 миллиона евро (в сумме это – около 462,7 миллиона евро, или около 49,1 миллиарда рублей по текущему курсу). Суд, как сообщалось, 23 декабря частично удовлетворил заявление, однако точная сумма назначенного штрафа стала известна только сейчас.
В то же время суд в Петербурге полностью удовлетворил остальные требования "Русхимальянса", запретив Unicredit Bank инициировать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате, продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании, включая разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса и инициировать новые арбитражные (третейские) и судебные разбирательства, за исключением компетентных судов Российской Федерации, связанные с гарантиями, выданными немецким банком "Русхимальянсу".
Судейский молоток
Суд частично удовлетворил заявление "Русхимальянса" по Unicredit
23 декабря, 14:39
Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро в пользу "Русхимальянса". В том деле компания потребовала взыскать с банков более 453,1 миллиона евро задолженности по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту в 2022 году с истцом на строительство в районе Усть-Луги комплекса переработки этансодержащего газа. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они были удовлетворены.
 
UnicreditсудРусхимальянс
 
 
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