https://1prime.ru/20241230/vagon-853962252.html

"Трансмашхолдинг" построил для РЖД новую модель вагона

"Трансмашхолдинг" построил для РЖД новую модель вагона - 30.12.2024, ПРАЙМ

"Трансмашхолдинг" построил для РЖД новую модель вагона

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД новый вагон купе с более длинными спальными местами, следует из сообщения производителя. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T14:14+0300

2024-12-30T14:14+0300

2024-12-30T14:14+0300

россия

ржд

трансмашхолдинг

вагоны

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД новый вагон купе с более длинными спальными местами, следует из сообщения производителя. "Трансмашхолдинг" на площадке Тверского вагоностроительного завода (водит в состав ТМХ) выпустил первый купейный пассажирский вагон локомотивной тяги модели 61-4533 увеличенного габарита для дальнейшего проведения цикла приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний. По заказу холдинга "РЖД" ТМХ разработал и ведет изготовление первых пассажирских вагонов габарита Т", - говорится в сообщении. Длина вагона в габарите Т увеличена на 73 сантиметра, ширина – на 28 сантиметров. "На 9 сантиметров шире станет проход по салону, на 15 сантиметров длиннее - спальные места в купе, и появилось одно дополнительное пассажирское купе", - пишет ТМХ. В вагоне применены современные системы торможения, энергоснабжения, обеспечения микроклимата управления и диагностики, которые позволяют сделать эксплуатацию таких вагонов более эффективной. На текущем этапе реализации проекта запланировано изготовление шести вагонов модели 61-4533. Четыре кузова уже изготовлены, еще два находятся в стадии изготовления. В декабре проведены работы по сборке вагона, монтажу электрических систем, внутреннего оборудования и интерьера. Кузов вагона с заводским номером №00001 успешно прошел статические прочностные приемочные испытания. На первом вагоне начаты предварительные и сертификационные испытания. Далее, для подтверждения характеристик, опытные образцы будут проходить необходимые испытания в различных погодных и эксплуатационных условиях для проверки качественной работы всего оборудования, а также эксплуатационные испытания для проверки взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой. После завершения цикла приемочных, сертификационных и эксплуатационных испытаний, а также получения сертификата соответствия вагона требованиям Технического регламента Таможенного союза, новые вагоны будут переданы холдингу РЖД для перевозок пассажиров на наиболее популярных маршрутах сети железных дорог России. В ближайшее время инновационные вагоны габарита Т станут основой программы обновления парка пассажирских вагонов, так как обладают большей пассажировместимостью, эффективностью и удобством для пассажиров.

https://1prime.ru/20241228/rzhd-853925717.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, трансмашхолдинг, вагоны