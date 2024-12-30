Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен - 30.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241230/yaponiya-853961400.html
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен - 30.12.2024, ПРАЙМ
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен
США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:02+0300
2024-12-30T14:02+0300
экономика
авто
япония
toyota
honda
китай
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun.Новые правила направлены на предотвращение утечки конфиденциальной информации из подключенных к интернету автомобилей. Запрет касается моделей начиная с 2027 года выпуска и деталей с 2030 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЯпонская ассоциация автомобильной промышленности запросила отсрочку, ссылаясь на сроки разработки новых автомобилей. Honda попросила исключить из запрета некоторые детали, не представляющие угрозы безопасности.Как отмечается, отказ США может повлиять на планы Toyota и Honda по выпуску электромобилей нового поколения. Тем временем Министерство экономики Японии изучает влияние новых правил на автопром.Как объясняется в публикации, подключение необходимо для интеграции автомобилей с системами обеспечения нулевой аварийности и автономного вождения. При этом имеются опасения, что инфраструктурные данные могут стать объектом несанкционированного использования.В июле прошла встреча Совета национальной безопасности США по вопросам безопасности "подключенных автомобилей". В ней приняли участие Япония, Великобритания, Австралия и другие страны. Правительство США, вероятно, попросит союзников принять аналогичные меры регулирования.В Японии применяется сертификация автомобилей по международному стандарту безопасности, включая кибербезопасность. Перед массовым выпуском автомобилей нового поколения необходимо проработать меры устранения угроз безопасности.Так, машины с доступом к местоположению могут быть использованы для похищения или убийства глав государств или предпринимателей. Данные могут использоваться и в шпионских целях.При этом отключение систем, отвечающих за скорость и торможение, может быть опасным на автостраде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20230718/841110262.html
япония
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, япония, toyota, honda, китай, россия
Экономика, Авто, ЯПОНИЯ, Toyota, Honda, КИТАЙ, РОССИЯ
14:02 30.12.2024
 
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен

Sankei: новый запрет США затруднит для Японии выпуск новых автомобилей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun.
Новые правила направлены на предотвращение утечки конфиденциальной информации из подключенных к интернету автомобилей. Запрет касается моделей начиная с 2027 года выпуска и деталей с 2030 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Японская ассоциация автомобильной промышленности запросила отсрочку, ссылаясь на сроки разработки новых автомобилей. Honda попросила исключить из запрета некоторые детали, не представляющие угрозы безопасности.
Rolls-Royce - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2023
Автоэксперты назвали последствие запрета на импорт в Россию авто из Японии
18 июля 2023, 09:58
Как отмечается, отказ США может повлиять на планы Toyota и Honda по выпуску электромобилей нового поколения. Тем временем Министерство экономики Японии изучает влияние новых правил на автопром.
Как объясняется в публикации, подключение необходимо для интеграции автомобилей с системами обеспечения нулевой аварийности и автономного вождения. При этом имеются опасения, что инфраструктурные данные могут стать объектом несанкционированного использования.
В июле прошла встреча Совета национальной безопасности США по вопросам безопасности "подключенных автомобилей". В ней приняли участие Япония, Великобритания, Австралия и другие страны. Правительство США, вероятно, попросит союзников принять аналогичные меры регулирования.
В Японии применяется сертификация автомобилей по международному стандарту безопасности, включая кибербезопасность. Перед массовым выпуском автомобилей нового поколения необходимо проработать меры устранения угроз безопасности.
Так, машины с доступом к местоположению могут быть использованы для похищения или убийства глав государств или предпринимателей. Данные могут использоваться и в шпионских целях.
При этом отключение систем, отвечающих за скорость и торможение, может быть опасным на автостраде.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаАвтоЯПОНИЯToyotaHondaКИТАЙРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала