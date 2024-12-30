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США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен - 30.12.2024, ПРАЙМ
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен
США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T14:02+0300
2024-12-30T14:02+0300
2024-12-30T14:02+0300
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun.Новые правила направлены на предотвращение утечки конфиденциальной информации из подключенных к интернету автомобилей. Запрет касается моделей начиная с 2027 года выпуска и деталей с 2030 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЯпонская ассоциация автомобильной промышленности запросила отсрочку, ссылаясь на сроки разработки новых автомобилей. Honda попросила исключить из запрета некоторые детали, не представляющие угрозы безопасности.Как отмечается, отказ США может повлиять на планы Toyota и Honda по выпуску электромобилей нового поколения. Тем временем Министерство экономики Японии изучает влияние новых правил на автопром.Как объясняется в публикации, подключение необходимо для интеграции автомобилей с системами обеспечения нулевой аварийности и автономного вождения. При этом имеются опасения, что инфраструктурные данные могут стать объектом несанкционированного использования.В июле прошла встреча Совета национальной безопасности США по вопросам безопасности "подключенных автомобилей". В ней приняли участие Япония, Великобритания, Австралия и другие страны. Правительство США, вероятно, попросит союзников принять аналогичные меры регулирования.В Японии применяется сертификация автомобилей по международному стандарту безопасности, включая кибербезопасность. Перед массовым выпуском автомобилей нового поколения необходимо проработать меры устранения угроз безопасности.Так, машины с доступом к местоположению могут быть использованы для похищения или убийства глав государств или предпринимателей. Данные могут использоваться и в шпионских целях.При этом отключение систем, отвечающих за скорость и торможение, может быть опасным на автостраде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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авто, япония, toyota, honda, китай, россия
Экономика, Авто, ЯПОНИЯ, Toyota, Honda, КИТАЙ, РОССИЯ
США навредили союзнику. Выпуск новых японских автомобилей будет затруднен
Sankei: новый запрет США затруднит для Японии выпуск новых автомобилей
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ.
США ввели запрет на импорт и продажу автомобилей с IT-технологиями из Китая и России, пишет Sankei Shimbun
.
Новые правила направлены на предотвращение утечки конфиденциальной информации из подключенных к интернету автомобилей. Запрет касается моделей начиная с 2027 года выпуска и деталей с 2030 года.
Японская ассоциация автомобильной промышленности запросила отсрочку, ссылаясь на сроки разработки новых автомобилей. Honda попросила исключить из запрета некоторые детали, не представляющие угрозы безопасности.
Автоэксперты назвали последствие запрета на импорт в Россию авто из Японии
Как отмечается, отказ США может повлиять на планы Toyota и Honda по выпуску электромобилей нового поколения. Тем временем Министерство экономики Японии изучает влияние новых правил на автопром.
Как объясняется в публикации, подключение необходимо для интеграции автомобилей с системами обеспечения нулевой аварийности и автономного вождения. При этом имеются опасения, что инфраструктурные данные могут стать объектом несанкционированного использования.
В июле прошла встреча Совета национальной безопасности США по вопросам безопасности "подключенных автомобилей". В ней приняли участие Япония, Великобритания, Австралия и другие страны. Правительство США, вероятно, попросит союзников принять аналогичные меры регулирования.
В Японии применяется сертификация автомобилей по международному стандарту безопасности, включая кибербезопасность. Перед массовым выпуском автомобилей нового поколения необходимо проработать меры устранения угроз безопасности.
Так, машины с доступом к местоположению могут быть использованы для похищения или убийства глав государств или предпринимателей. Данные могут использоваться и в шпионских целях.
При этом отключение систем, отвечающих за скорость и торможение, может быть опасным на автостраде.