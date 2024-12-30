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Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран - 30.12.2024, ПРАЙМ
Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Власти Белоруссии на год продлили запрет на импорт отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства. | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T23:25+0300
2024-12-30T23:25+0300
2024-12-30T23:25+0300
политика
белоруссия
недружественные страны
запрет ввоза
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МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Власти Белоруссии на год продлили запрет на импорт отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Республики Беларусь ввозимой алкогольной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Отмечается, что решение о продлении действия соответствующих постановлений совета министров республики от 6 декабря 2021 года №700 и от 22 апреля 2022 года №246 подписал премьер Роман Головченко. В сообщении напоминается, что в перечень, установленный постановлением №700, включены отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона. Постановлением также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран, добавили в пресс-службе. Там также отметили, что постановлением от 22 апреля 2022 года №246 установлен запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.
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белоруссия, недружественные страны, запрет ввоза
Политика, БЕЛОРУССИЯ, недружественные страны, запрет ввоза
Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Белоруссия продлила на год запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран
МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Власти Белоруссии на год продлили запрет на импорт отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Республики Беларусь ввозимой алкогольной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.
Отмечается, что решение о продлении действия соответствующих постановлений совета министров республики от 6 декабря 2021 года №700 и от 22 апреля 2022 года №246 подписал премьер Роман Головченко.
В сообщении напоминается, что в перечень, установленный постановлением №700, включены отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.
В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.
Постановлением также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран, добавили в пресс-службе.
Там также отметили, что постановлением от 22 апреля 2022 года №246 установлен запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.
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