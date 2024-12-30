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Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран - 30.12.2024, ПРАЙМ

Белоруссия продлила запрет на ввоз ряда товаров из недружественных стран

Власти Белоруссии на год продлили запрет на импорт отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства. | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T23:25+0300

2024-12-30T23:25+0300

2024-12-30T23:25+0300

политика

белоруссия

недружественные страны

запрет ввоза

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МИНСК, 30 дек – ПРАЙМ. Власти Белоруссии на год продлили запрет на импорт отдельных видов товаров из недружественных стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Республики Беларусь ввозимой алкогольной продукции", - говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале. Отмечается, что решение о продлении действия соответствующих постановлений совета министров республики от 6 декабря 2021 года №700 и от 22 апреля 2022 года №246 подписал премьер Роман Головченко. В сообщении напоминается, что в перечень, установленный постановлением №700, включены отдельные товары из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона. Постановлением также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран, добавили в пресс-службе. Там также отметили, что постановлением от 22 апреля 2022 года №246 установлен запрет на маркировку импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.

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белоруссия, недружественные страны, запрет ввоза