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"Часть проблемы": на Западе оценили роль Зеленского в украинском конфликте
"Часть проблемы": на Западе оценили роль Зеленского в украинском конфликте - 30.12.2024, ПРАЙМ
"Часть проблемы": на Западе оценили роль Зеленского в украинском конфликте
Владимир Зеленский является скорее частью украинской проблемы, а не ее решением, считает британский дипломат, бывший посол Британии в Москве Ян Прауд. Свое... | 30.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-30T21:30+0300
2024-12-30T21:30+0300
2024-12-30T21:30+0300
политика
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский является скорее частью украинской проблемы, а не ее решением, считает британский дипломат, бывший посол Британии в Москве Ян Прауд. Свое мнение он выразил в статье для Responsible Statescraft.По его словам, кандидату на пост спецпосланника по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе Киту Келлогу следует "трезво оценить ситуацию и признать, что Зеленский может быть частью проблемы, а не решения" в украинском урегулировании. "Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными", — отметил Прауд.Он считает, что Келлогу нужно подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы "поставить Украину во главу угла" и организовать подготовку в стране президентских выборов.Прауд также отметил, что завершение конфликта на Украине будет означать конец политической карьеры Зеленского, так как он "несомненно, сыграл большую роль в качестве объединяющего фактора" для поддержки Украины, "но он политик, а не полубог".
https://1prime.ru/20241226/poroshenko-853892457.html
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украина, запад, владимир зеленский, переговоры
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, переговоры
"Часть проблемы": на Западе оценили роль Зеленского в украинском конфликте
RS: Зеленский скорее является частью украинской проблемы, а не ее решением
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ
. Владимир Зеленский является скорее частью украинской проблемы, а не ее решением, считает британский дипломат, бывший посол Британии в Москве Ян Прауд. Свое мнение он выразил в статье для Responsible Statescraft
.
По его словам, кандидату на пост спецпосланника по Украине при избранном президенте США Дональде Трампе Киту Келлогу следует "трезво оценить ситуацию и признать, что Зеленский может быть частью проблемы, а не решения" в украинском урегулировании.
"Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными", — отметил Прауд.
Он считает, что Келлогу нужно подтолкнуть Зеленского к тому, чтобы "поставить Украину во главу угла" и организовать подготовку в стране президентских выборов.
Прауд также отметил, что завершение конфликта на Украине будет означать конец политической карьеры Зеленского, так как он "несомненно, сыграл большую роль в качестве объединяющего фактора" для поддержки Украины, "но он политик, а не полубог".
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