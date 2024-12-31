https://1prime.ru/20241231/aktau-853978114.html

Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау

Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау - 31.12.2024, ПРАЙМ

Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау

Шесть россиян, которые пострадали в крушении самолета в Актау, находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, ещё три человека выписаны, сообщил... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T12:03+0300

2024-12-31T12:03+0300

2024-12-31T12:08+0300

происшествия

авиакатастрофа

казахстан

азербайджан

azal

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853855799_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c5de932a812af67526734c1a41114b7.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Шесть россиян, которые пострадали в крушении самолета в Актау, находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, ещё три человека выписаны, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. "Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести", - сказал он.Кузнецов добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Следовавший из Баку в Грозный лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 граждан России.

https://1prime.ru/20241228/pogibshie-853943817.html

казахстан

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиакатастрофа, казахстан, азербайджан, azal, россия