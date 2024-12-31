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Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау
Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау - 31.12.2024, ПРАЙМ
Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау
Шесть россиян, которые пострадали в крушении самолета в Актау, находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, ещё три человека выписаны, сообщил... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T12:03+0300
2024-12-31T12:08+0300
происшествия
авиакатастрофа
казахстан
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Шесть россиян, которые пострадали в крушении самолета в Актау, находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, ещё три человека выписаны, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. "Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести", - сказал он.Кузнецов добавил, что пациенты получают все необходимое лечение. Следовавший из Баку в Грозный лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 граждан России.
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авиакатастрофа, казахстан, азербайджан, azal, россия
Происшествия, авиакатастрофа, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, РОССИЯ
12:03 31.12.2024 (обновлено: 12:08 31.12.2024)
 
Минздрав рассказал о состоянии потерпевших в авиакатастрофе в Актау

Минздрав: шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау
© МЧС Республики Казахстан
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Шесть россиян, которые пострадали в крушении самолета в Актау, находятся в больницах, трое из них в тяжелом состоянии, ещё три человека выписаны, сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести", - сказал он.
Кузнецов добавил, что пациенты получают все необходимое лечение.
Крушение самолета в Актау
Тела двух погибших в авиакатастрофе под Актау передали их семьям в Чечне
28 декабря, 22:18
Следовавший из Баку в Грозный лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, были 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 граждан России.
 
ПроисшествияавиакатастрофаКАЗАХСТАНАЗЕРБАЙДЖАНAZALРОССИЯ
 
 
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