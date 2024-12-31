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Акции Anadolu Efes вновь упали на максимально допустимые десять процентов
Акции Anadolu Efes вновь упали на максимально допустимые десять процентов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Акции Anadolu Efes вновь упали на максимально допустимые десять процентов
Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T22:04+0300
2024-12-31T22:04+0300
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СТАМБУЛ, 31 дек - ПРАЙМ. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление, следует из данных биржи. Президент России Владимир Путин передал в понедельник долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% - до 191,6 лиры. За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% - суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир - c 378 лир до 313. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
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турция, биржевые торги, акции, ab inbev efes
Экономика, ТУРЦИЯ, биржевые торги, Акции, AB InBev Efes
Акции Anadolu Efes вновь упали на максимально допустимые десять процентов
Акции Anadolu Efes продолжили падение на фоне решения о передаче доли в России
СТАМБУЛ, 31 дек - ПРАЙМ. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление, следует из данных биржи.
Президент России Владимир Путин передал в понедельник долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% - до 191,6 лиры.
За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% - суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир - c 378 лир до 313.
В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
Российский рынок акций снизился за 2024 год почти на семь процентов