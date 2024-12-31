https://1prime.ru/20241231/analitik-853971605.html

Аналитик оценил влияние пандемии на экономику Китая

Аналитик оценил влияние пандемии на экономику Китая - 31.12.2024, ПРАЙМ

Аналитик оценил влияние пандемии на экономику Китая

Пандемия COVID-19 исказила траекторию экономического развития Китая, оказав глубокое и комплексное воздействие на общество, заявил РИА Новости старший научный... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T04:17+0300

2024-12-31T04:17+0300

2024-12-31T04:17+0300

экономика

мировая экономика

китай

ухань

ухань

тедрос адханом гебрейесус

воз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853971605.jpg?1735607865

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 исказила траекторию экономического развития Китая, оказав глубокое и комплексное воздействие на общество, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ". Ровно 5 лет назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, которая позже стала известна всему миру как пандемия COVID-19. "Пандемия COVID-19 оказала всестороннее влияние на экономику и общество Китая, во-первых, исказилась траектория экономического развития Китая. Внезапная и сильная вспышка эпидемии вынудила Китай ввести полномасштабный локдаун, в результате чего большое количество компаний приостановили работу и производство, логистика остановилась. Внутренняя и внешняя торговля серьезно пострадали, а темпы экономического роста существенно замедлились" - указал Ван Цзайбан. Он отметил, что по мере распространения пандемии по всему миру резко возрос спрос на предметы медицинского назначения, что побудило большое количество китайских предприятий преодолеть давление и работать на полную мощность для производства медицинских принадлежностей. "Внутренняя и внешняя торговля, особенно международная торговля, значительно восстановилась. После завершения пандемии китайские компании, занимавшиеся массовым производством медицинских товаров, были вынуждены быстро перепрофилироваться", - указал аналитик. По его словам, подобные значительные колебания нарушили нормальный ритм экономического развития Китая. "Во-вторых, возросло давление на Китай, что заставило его скорректировать свою промышленную структуру. Влияние эпидемии на экономику Китая, в первую очередь, усилило давление трансформации на традиционные и малобюджетные отрасли промышленности Китая, вынудив многие компании ускорить темпы перемещения производства. С другой стороны, это также усиливает неотложность модернизации промышленности", - добавил он. Ван Цзайбан подчеркнул, что некоторые новые отрасли, такие как дистанционное образование, удаленная работа и онлайн-оказание медицинских услуг, развиваются вопреки трендам. "Подобные изменения побудили китайские компании ускорить технологические исследования и разработки, а также цифровую трансформацию для повышения качества продукции и услуг, заложив тем самым основу для стремительного роста рынка автомобилей на новых источниках энергии, литиевых батарей, фотоэлектрических систем и полупроводников", - заявил эксперт. В то же время, указал собеседник агентства, пандемия в сочетании с замедлением процесса налаживания рынка недвижимости, украинским конфликтом и повышением процентной ставки ФРС США значительно ухудшили финансовую ситуацию на всех уровнях, задолженности накапливаются, что приводит к повсеместному давлению, связанному с поиском работы, и дефициту ликвидности. "Третичный сектор экономики (сфера услуг) стал слабым звеном в корректировке и модернизации промышленной структуры, что в свою очередь ведёт к спаду потребительского рынка. Например, большое количество компаний уволили сотрудников или сократили набор персонала, что привело к росту уровня безработицы, особенно в таких сферах услуг, как общественное питание, туризм и авиация, которые пострадали больше всего", - отметил Ван Цзайбан. Он добавил, что постепенно нормой стали новые стратегии трудоустройства, такие как удаленная работа и гибкий график работы, что также повлияло на жизнеспособность рынка аренды коммерческой недвижимости. "В-третьих, пандемия поспособствовала улучшению системы общественного здравоохранения и повышению уровня общественного управления. Масштабная пандемия вызвала широкое осознание во всем обществе кризиса общественного здравоохранения, здоровья и гигиены, а также совместной профилактики и контроля", - отметил эксперт. Он заявил, что пандемия особенно наглядно обнажила пробелы и недостатки в повседневном управлении системой общественного здравоохранения, а также улучшила возможности организации мобилизации и реагирования на чрезвычайные кризисные ситуации всего общества. "В целом пандемия COVID-19 оказала глубокое и комплексное воздействие на экономику и общество Китая. Прошло пять лет. Компартия и правительство Китая провели весь китайский народ через тяготы и испытания кризиса, уже удалось "отскочить ото дна". Я считаю, что следующие пять лет станут периодом, когда экономика и общество Китая выйдут на восходящий путь и будут стабильно развиваться", - добавил аналитик. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась 3 года, один месяц и 24 дня. Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.

китай

ухань

ухань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, ухань, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз