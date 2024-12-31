Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241231/anapa-853987637.html
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута - 31.12.2024, ПРАЙМ
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T21:12+0300
2024-12-31T21:13+0300
происшествия
россия
анапа
загрязнение
мазут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853737097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15931c3c07a3f4b94583e9d0a3f27375.jpg
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. Отмечается, что на центральном пляже города зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. "Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии. Власти призвали местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Согласно данным экстренных служб, эти танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
https://1prime.ru/20241230/mazut-853970305.html
анапа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853737097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_347ac3a682ddc9ba88f1a7d5378c7539.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, анапа, загрязнение, мазут
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, загрязнение, мазут
21:12 31.12.2024 (обновлено: 21:13 31.12.2024)
 
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

Администрация Анапы: на центральном пляже зафиксированы повторные выбросы мазута

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта.
Отмечается, что на центральном пляже города зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов.
"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Власти призвали местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Согласно данным экстренных служб, эти танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута
Вчера, 21:47
 
ПроисшествияРОССИЯАНАПАзагрязнениемазут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала