https://1prime.ru/20241231/anapa-853987637.html

На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута - 31.12.2024, ПРАЙМ

На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T21:12+0300

2024-12-31T21:12+0300

2024-12-31T21:13+0300

происшествия

россия

анапа

загрязнение

мазут

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853737097_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15931c3c07a3f4b94583e9d0a3f27375.jpg

МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. Отмечается, что на центральном пляже города зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. "Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии. Власти призвали местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Согласно данным экстренных служб, эти танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению пострадавших от мазута птиц.

https://1prime.ru/20241230/mazut-853970305.html

анапа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, анапа, загрязнение, мазут