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На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута - 31.12.2024, ПРАЙМ
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T21:12+0300
2024-12-31T21:12+0300
2024-12-31T21:13+0300
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта. Отмечается, что на центральном пляже города зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов. "Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии. Власти призвали местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Согласно данным экстренных служб, эти танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
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россия, анапа, загрязнение, мазут
Происшествия, РОССИЯ, АНАПА, загрязнение, мазут
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
Администрация Анапы: на центральном пляже зафиксированы повторные выбросы мазута
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. На побережье Анапы вновь зафиксировали выбросы нефтепродуктов, сообщила администрация города-курорта.
Отмечается, что на центральном пляже города зафиксированы локальные выбросы нефтепродуктов.
"Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия "Курорты Анапы" фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до р. Анапки. Пятна концентрируются у берега", — сказано в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Власти призвали местных жителей и гостей курорта быть осторожными и не подходить близко к воде. Очистка берега от нефтепродуктов начнется утром.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Согласно данным экстренных служб, эти танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
В четверг на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению пострадавших от мазута птиц.
Участок берега в Темрюкском районе Кубани очистили от мазута